Определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2026. Кто прошёл вместе с Украиной?

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Опубликовано: 15.05.2026 07:51 , Обновлено: 15.05.2026

В ночь на 15 мая в Вене определился окончательный состав гранд-финала музыкального конкурса “Евровидение-2026”, который пройдет уже в эту субботу 16 мая. Посмотрели, кто по итогам второго полуфинала присоединился к "Большой пятерке" и 10 странам, обеспечившим себе место в первом полуфинале.

Как и в первом полуфинале, вчера за выход в финал боролись 15 стран, но лишь 5 из них в результате получили право побороться за хрустальный микрофон, статус победителя юбилейного, 70-го по счёту “Евровидения” и право принимать песенный конкурс в следующем году.

В отличие от первого полуфинала, в котором выступал представитель Израиля - главного “камня преткновения” конкурса этого года и причины и исторического политического бойкота, второй полуфинал Евровидения-2026 обошелся без крупных инцидентов на площадке арены Wiener Stadthalle.

По итогам зрительского голосования и решения профессионального жюри (а в этом году организаторы конкурса решили вернуться к именно к этому формату 50/50), соревнование покидают Азербайджан, Армения, Люксембург, Латвия и Швейцария. По итогам второго полуфинала дальше прошла следующая десятка стран:

Албания — Alis — «Nân», Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse», Болгария — DARA — «Bangaranga», Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem», Кипр — Antigoni — «JALLA», Мальта — AIDAN — «Bella», Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA», Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me», Украина — LELÉKA — «Ridnym», Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS».

Таким образом, определился итоговый список финалистов (в порядке их выступления в финале):

Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem» Германия — Sarah Engels — «Fire» Израиль — Noam Bettan — «Michelle» Бельгия — ESSYLA — «Dancing on the Ice» Албания — Alis — «Nân» Греция — Akylas — «Ferto» Украина — LELÉKA — «Ridnym» Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse» Сербия — LAVINA — «Kraj Mene» Мальта — AIDAN — «Bella» Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS» Болгария — DARA — «Bangaranga» Хорватия — LELEK — «Andromeda» Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER — «Eins, Zwei, Drei» Франция — Monroe — «Regarde !» Молдова — Satoshi — «Viva, Moldova!» Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — «Liekinheitin» Польша — ALICJA — «Pray» Литва — Lion Ceccah — «Sólo Quiero Más» Швеция — FELICIA — «My System» Кипр — Antigoni — «JALLA» Италия — Sal Da Vinci — «Per Sempre Sì» Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA» Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me» Австрия — COSMÓ — «Tanzschein»

Запись трансляции первого полуфинала можно посмотреть на официальном Youtube-каналеконкурса. Там же будет вестись прямая трансляция финала, который стартует в субботу, 16 мая, ровно в 22:00 по минскому времени.

https://youtu.be/VeLS4psFNqQ