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Определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2026. Кто прошёл вместе с Украиной?

Определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2026. Кто прошёл вместе с Украиной?
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В ночь на 15 мая в Вене определился окончательный состав гранд-финала музыкального конкурса “Евровидение-2026”, который пройдет уже в эту субботу 16 мая. Посмотрели, кто по итогам второго полуфинала присоединился к "Большой пятерке" и 10 странам, обеспечившим себе место в первом полуфинале.

Как и в первом полуфинале, вчера за выход в финал боролись 15 стран, но лишь 5 из них в результате получили право побороться за хрустальный микрофон, статус победителя юбилейного, 70-го по счёту “Евровидения” и право принимать песенный конкурс в следующем году.

В отличие от первого полуфинала, в котором выступал представитель Израиля - главного “камня преткновения” конкурса этого года и причины и исторического политического бойкота, второй полуфинал Евровидения-2026 обошелся без крупных инцидентов на площадке арены Wiener Stadthalle.

По итогам зрительского голосования и решения профессионального жюри (а в этом году организаторы конкурса решили вернуться к именно к этому формату 50/50), соревнование покидают Азербайджан, Армения, Люксембург, Латвия и Швейцария. По итогам второго полуфинала дальше прошла следующая десятка стран:

  1. Албания — Alis — «Nân»,

  2. Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»,

  3. Болгария — DARA — «Bangaranga»,

  4. Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem»,

  5. Кипр — Antigoni — «JALLA»,

  6. Мальта — AIDAN — «Bella»,

  7. Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA»,

  8. Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»,

  9. Украина — LELÉKA — «Ridnym»,

  10. Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS».

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Таким образом, определился итоговый список финалистов (в порядке их выступления в финале):

  1. Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem»

  2. Германия — Sarah Engels — «Fire»

  3. Израиль — Noam Bettan — «Michelle»

  4. Бельгия — ESSYLA — «Dancing on the Ice»

  5. Албания — Alis — «Nân»

  6. Греция — Akylas — «Ferto»

  7. Украина — LELÉKA — «Ridnym»

  8. Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»

  9. Сербия — LAVINA — «Kraj Mene»

  10. Мальта — AIDAN — «Bella»

  11. Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS»

  12. Болгария — DARA — «Bangaranga»

  13. Хорватия — LELEK — «Andromeda»

  14. Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER — «Eins, Zwei, Drei»

  15. Франция — Monroe — «Regarde !»

  16. Молдова — Satoshi — «Viva, Moldova!»

  17. Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — «Liekinheitin»

  18. Польша — ALICJA — «Pray»

  19. Литва — Lion Ceccah — «Sólo Quiero Más»

  20. Швеция — FELICIA — «My System»

  21. Кипр — Antigoni — «JALLA»

  22. Италия — Sal Da Vinci — «Per Sempre Sì»

  23. Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA»

  24. Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»

  25. Австрия — COSMÓ — «Tanzschein»

Запись трансляции первого полуфинала можно посмотреть на официальном Youtube-каналеконкурса. Там же будет вестись прямая трансляция финала, который стартует в субботу, 16 мая, ровно в 22:00 по минскому времени.

https://youtu.be/VeLS4psFNqQ

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