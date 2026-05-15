Определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2026. Кто прошёл вместе с Украиной?
В ночь на 15 мая в Вене определился окончательный состав гранд-финала музыкального конкурса “Евровидение-2026”, который пройдет уже в эту субботу 16 мая. Посмотрели, кто по итогам второго полуфинала присоединился к "Большой пятерке" и 10 странам, обеспечившим себе место в первом полуфинале.
Как и в первом полуфинале, вчера за выход в финал боролись 15 стран, но лишь 5 из них в результате получили право побороться за хрустальный микрофон, статус победителя юбилейного, 70-го по счёту “Евровидения” и право принимать песенный конкурс в следующем году.
В отличие от первого полуфинала, в котором выступал представитель Израиля - главного “камня преткновения” конкурса этого года и причины и исторического политического бойкота, второй полуфинал Евровидения-2026 обошелся без крупных инцидентов на площадке арены Wiener Stadthalle.
По итогам зрительского голосования и решения профессионального жюри (а в этом году организаторы конкурса решили вернуться к именно к этому формату 50/50), соревнование покидают Азербайджан, Армения, Люксембург, Латвия и Швейцария. По итогам второго полуфинала дальше прошла следующая десятка стран:
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Албания — Alis — «Nân»,
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Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»,
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Болгария — DARA — «Bangaranga»,
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Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem»,
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Кипр — Antigoni — «JALLA»,
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Мальта — AIDAN — «Bella»,
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Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA»,
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Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»,
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Украина — LELÉKA — «Ridnym»,
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Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS».
Таким образом, определился итоговый список финалистов (в порядке их выступления в финале):
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Дания — Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem»
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Германия — Sarah Engels — «Fire»
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Израиль — Noam Bettan — «Michelle»
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Бельгия — ESSYLA — «Dancing on the Ice»
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Албания — Alis — «Nân»
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Греция — Akylas — «Ferto»
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Украина — LELÉKA — «Ridnym»
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Австралия — Delta Goodrem — «Eclipse»
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Сербия — LAVINA — «Kraj Mene»
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Мальта — AIDAN — «Bella»
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Чехия — Daniel Zizka — «CROSSROADS»
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Болгария — DARA — «Bangaranga»
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Хорватия — LELEK — «Andromeda»
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Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER — «Eins, Zwei, Drei»
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Франция — Monroe — «Regarde !»
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Молдова — Satoshi — «Viva, Moldova!»
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Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — «Liekinheitin»
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Польша — ALICJA — «Pray»
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Литва — Lion Ceccah — «Sólo Quiero Más»
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Швеция — FELICIA — «My System»
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Кипр — Antigoni — «JALLA»
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Италия — Sal Da Vinci — «Per Sempre Sì»
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Норвегия — JONAS LOVV — «YA YA YA»
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Румыния — Alexandra Căpitănescu — «Choke Me»
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Австрия — COSMÓ — «Tanzschein»
Запись трансляции первого полуфинала можно посмотреть на официальном Youtube-каналеконкурса. Там же будет вестись прямая трансляция финала, который стартует в субботу, 16 мая, ровно в 22:00 по минскому времени.