Легендарные Nazareth, «Ария», «Алиса» и не только. Узнали, кто из музыкантов заявил об участии в июньском рок-фестивале в Пружанах

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Опубликовано: 04.04.2025 15:19 , Обновлено: 04.04.2025

Город Пружаны Брестской области этим летом на два дня может стать главной точкой притяжения для любителей рок-музыки из Беларуси и не только. Именно в этом городе на 27 и 28 июня намечен масштабный open-air - рок-фестиваль "Солнцестояние". Журналисты Telegraf.news узнали, кто из музыкантов уже заявил о своём намерении участвовать в фестивале и сколько стоит билет.

Среди заявленных участников фестиваля - именитые российские рок-группы, такие как «Ария», «Сурганова и оркестр», «Чайф», «Алиса», «Крематорий», а также ряд зарубежных звезд. В их числе - Graham Bonnet+Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow) и легендарная шотландская хард-рок группа Nazareth, которая, как выяснили журналисты Telegraf.news, планирует приехать в Беларусь следующим составом:

вокалист Карл Сентанс,

гитарист Джимми Мюррисон,

барабанщик Ли Эгнью,

и бас-гитарист Питер Эгнью - единственный на сегодняшний день бессменный участник группы.

Всего, по словам организаторов, на фестивале планируют выступить 12 коллективов под общим слоганом “Рок объединяет”. Полный список артистов и расписание их выступлений пообещали выложить на официальной интернет-площадке фестиваля.

Кстати, в этом году организаторы “Солнцестояния”, которыми выступает Брестская областная филармония при поддержке местных властей, пообещали гостям обновленный формат самой площадки. Её разделили на три сектора - фан-зону, стандарт и VIP-сектор. В зависимости от выбранной зоны, цена на билет на фестиваль будет отличаться. Стартуют цены на билет от 230 рублей и доходят до 700 рублей. Однако, организаторы предупредили, что стоимость билетов будет поэтапно повышаться: согласно распространённой практике, ранее бронирование билетов даёт возможность участникам приобрести билет по более выгодной цене.

По сравнению с прошлым годом, организаторы пообещали расширить зону палаточного городка и обновить предлагаемые гостям развлечения в городском парк, пообещав создать “не просто концерт, а рок-фестиваль с интеллигентной атмосферой, безопасной обстановкой и с высоким уровнем сервиса”.

[info_b]Информацию о том, как добраться до места проведения фестиваля (для гостей есть возможность присоединиться к организованным автобусным турам, а также другие подробности о “Солнцестоянии” можно узнать по ссылке. [/info_b]