Когда в Беларусь приедут Три дня дождя, Xolidayboy и Мот? Собрали список концертов на 2025 год

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Опубликовано: 31.01.2025 12:56 , Обновлено: 31.01.2025

Куда сходить и что послушать – вопросы, которые задаёшь чаще, чем находишь на них ответ. И если второй пункт поможет решить Яндекс Музыка с функцией “Моя волна”, которая точно найдёт что-то согласно вашим интересам, то над первым придётся как следует задуматься. Но, как оказалось, 2025 год обещает быть насыщенным яркими живыми выступлениями. Начиная с марта, Беларусь посетит 5 известных артистов, треки которых вы хоть раз слышали в топ-чартах.

Три дня дождя

1 марта в Минск приезжает группа Три дня дождя в рамках своего глобального тура. Программу концерта и ее концепцию пока держат в секрете. Возможно, мы успеем насладиться такими треками, как “Прощание”, “Отпускай” и “Земля”. Потому что уже осенью группа готовится вернуться с новой эрой, сохранив свои главные компоненты: мощь живого звучания, драйв рок-музыки, безграничную харизму и искренность.

[info_b]Стоимость билетов — от 135 до 255 BYN [/info_b]

Тося Чайкина

Певица, композитор и автор песен. Тося Чайкина из той категории артистов, мимо которых нельзя пройти мимо. Её песни воспринимаются как мощные аффирмации, а творчество проникнуто свободой, силой и экспериментами.

2 марта она посетит Минск, где мы надеемся услышать такие треки, как “Беспринципные”,“В сердце бахнули стрелы” и многие другие.

[info_b]Стоимость билетов — от 47 до 111 BYN [/info_b]

МОТ

Песни артиста всегда отличались уникальным поэтическим стилем, глубокой философией и запоминающейся музыкой. Певец умело сочетает в своём творчестве как душевные баллады о любви, так и хиты в стиле хип-хоп и RnB.

28 и 29 марта МОТ даст два больших концерта, в котором обязательно прозвучат самые громкие хиты: “Когда мужчина влюблён”, “Капкан”, “Случайности не случайны” и другие.

[info_b]Стоимость билетов на дополнительный концерт 29 марта — 126 BYN [/info_b]

Полина Гагарина

12 апреля Полина Гагарина устраивает шоу “Навсегда”, в котором расскажет историю своей жизни через яркие инсталляции, космический свет и масштабный живой звук.

Ожидаются, конечно, не только светошоу и танцы, но и песни, которые как раз и отразят разные периоды ее жизни: “Безотносительно”, “Колыбельная”, “Драмы больше нет”, “Кукушка”.

[info_b]Стоимость билетов — от 80 до 267 BYN [/info_b]

Xolidayboy

Xolidayboy стал одним из самых прослушиваемых артистов в 2024 году. А уже 27 апреля он посетит Минск, чтобы порадовать поклонников живым звучанием. В сет-листе певца ожидаем увидеть такие треки, как “Пожары”, “Океаны”, “Зайчонок” и многие другие.

[info_b]Стоимость билетов — от 140 до 250 BYN [/info_b]

https://youtu.be/DeuBXrjv_V4