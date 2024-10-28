"Как он этой штукой управляет?" - Группа покорила TikTok техно-композициями на инструменте начала XX века

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2024 13:11 , Обновлено: 28.10.2024

Игра французских музыкантов на необычном инструменте восхитила пользователей TikTok. Они опубликовали видео, на котором показали, как сыграли техно на барабане и... воздухе. Один из роликов за короткое время набрал 2,5 млн просмотров.

Ролики опубликовал в TikTok Марк Мезерг, известный как Mezerg, — французский клавишник и продюсер в стиле техно.

“Как он этой штукой управляет?” — спросил один из пользователей.

“Эта музыка должна быть в каждом рабочем телефоне”, — высказал мнение другой.

“Что это за устройство, о котором я не знал, что оно мне нужно??” — спросил третий.

Эта “штука” называется терменвокс — электронный музыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом в Петрограде.

Чтобы появилась мелодия, музыканту нужно изменять расстояния между своими руками и антеннами инструмента. При этом изменяется ёмкость колебательного контура и, как следствие, — частота звука. Вертикальная прямая антенна отвечает за изменение тона звука, а горизонтальная подковообразная — за изменение громкости звука.

С помощью терменвокса можно исполнять любые композиции (классику, джаз, техно), а также создавать звуковые эффекты (птицы, свист).