Группа Akute выпустила новую песню «Каметы» — «Нас нікому не пагасіць»

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Опубликовано: 23.09.2022 09:24 , Обновлено: 23.09.2022

Группа Akute (музыканты Станислав Мытник и Роман Жигарев) 23 сентября выпустили новую песню «Каметы». Это уже второй сингл после трехлетнего молчания.

«Усё на свеце мае быць у свой час,

І не ведае ніхто пра нас.

Застанецца кожны пры сваіх,

А растанне — гэта пра дваіх.

Гарэць, свяціць, нас нікому не пагасіць

Зламаць, забыць, нас нікому не патапіць», — поет солист Мытник.

«Песня Акутэ ў мажоры — гэта нешта новенькае. Вельмі прыгожа і натхняльна. Чакаем альбому!», — написал один из поклонников в комментариях.

Сингл доступен на стриминговых площадках. Например, в Spotify, Яндексе, Apple Music и т.д.

Напомним, более месяца назад, 12 августа, музыканты презентовали новую песню «Ціск» и клип на нее. Это первый трек с 2019 года после выпуска альбома «V».

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