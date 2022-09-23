Группа Akute выпустила новую песню «Каметы» — «Нас нікому не пагасіць»
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Группа Akute (музыканты Станислав Мытник и Роман Жигарев) 23 сентября выпустили новую песню «Каметы». Это уже второй сингл после трехлетнего молчания.
«Усё на свеце мае быць у свой час,
І не ведае ніхто пра нас.
Застанецца кожны пры сваіх,
А растанне — гэта пра дваіх.
Гарэць, свяціць, нас нікому не пагасіць
Зламаць, забыць, нас нікому не патапіць», — поет солист Мытник.
«Песня Акутэ ў мажоры — гэта нешта новенькае. Вельмі прыгожа і натхняльна. Чакаем альбому!», — написал один из поклонников в комментариях.
Сингл доступен на стриминговых площадках. Например, в Spotify, Яндексе, Apple Music и т.д.
Напомним, более месяца назад, 12 августа, музыканты презентовали новую песню «Ціск» и клип на нее. Это первый трек с 2019 года после выпуска альбома «V».