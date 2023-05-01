"Белавиа" предложила своим пассажирам скидки на билеты российского "Имперского оркестра"

Опубликовано: 01.05.2023 15:04 , Обновлено: 05.07.2024

Белорусская авиакомпания "Белавиа" предложила получить скидку 15% на билеты на концерт российского симфонического оркестра Imperial Orchestra ("Имперский оркестр).

Его концерты пройдут как в Беларуси, так и в России. При этом российский оркестр почему-то обещает шоу из саундтреков голливудских фильмов. В нем должны прозвучать композиции из американских фильмов: Кунг-фу панда, Гонка, Темный рыцарь, Скала, Король Артур, Последний самурай, Шерлок Холмс, Перл Харбор, Код да Винчи, Пираты Карибского моря, Гладиатор, Начало, Король лев, Дюна.

[info_b]Получить скидку можно по промокоду “PASSENGER”.[/info_b]

“Воспользоваться промокодом можно по 31.07.2023. Скидка действует на все шоу Cinema Medley в Беларуси и России. Промокод доступен для тех, кто летал с Belavia ранее и для тех, кто уже купил билет и ждет полета”, - уточнили в авиакомпании.

Согласно условиям акции:

1 пассажир может купить по промокоду не более 4 билетов.

Промокод действует на сайтах по продаже билетов, на официальном сайте Cinema Medley и в кассах.

“На входе на концерт необходимо предоставить подтверждающие документы, что вы пользовались услугами авиакомпании (посадочный талон либо подтверждение бронирования)”, - уточнили в “Белавиа”.