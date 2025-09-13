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Мисс Беларусь-2025 стала уроженка агрогородка с Витебщины

Мисс Беларусь-2025 стала уроженка агрогородка с Витебщины
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Вечером, 12 сентября, 18-летняя Алена Кучерук из агрогородка Горяны Витебской области получила корону "Мисс Беларусь-2025". Сейчас девушка живёт в Полоцке, где учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже.

А вот первой вице-мисс стала Татьяна Марчук из Мозыря, второй вице-мисс - Алия Короткая из Минска.

Выбирали победительниц конкурса:

  • оперный певец Владимир Громов,
  • серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Антон Смольский,
  • режиссер Кирилл Халецкий,
  • председатель Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрий Балаба,
  • член Совета Республики Дмитрий Басков,
  • обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023» Элеонора Качаловская.

На дефиле участниц конкурса нарядили в одежду с цитатами Александра Лукашенко.

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