Мисс Беларусь-2025 стала уроженка агрогородка с Витебщины

📷 Фото

Опубликовано: 13.09.2025 08:19 , Обновлено: 13.09.2025

Вечером, 12 сентября, 18-летняя Алена Кучерук из агрогородка Горяны Витебской области получила корону "Мисс Беларусь-2025". Сейчас девушка живёт в Полоцке, где учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже.

А вот первой вице-мисс стала Татьяна Марчук из Мозыря, второй вице-мисс - Алия Короткая из Минска.

Выбирали победительниц конкурса:

оперный певец Владимир Громов,

серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Антон Смольский,

режиссер Кирилл Халецкий,

председатель Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрий Балаба,

член Совета Республики Дмитрий Басков,

обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023» Элеонора Качаловская.

На дефиле участниц конкурса нарядили в одежду с цитатами Александра Лукашенко.