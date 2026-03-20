Лукашенко рассказал, почему "Пугачева — молодец"

Опубликовано: 20.03.2026 12:58 , Обновлено: 20.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в Беларуси. В качестве примера, почему эту технологию искусственного оплодотворения он считает прогрессивной и подходящей, Александр Лукашенко привел в пример Аллу Пугачеву.

“Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать”, — заявил он.

Он напомнил, что Алла Пугачева, будучи уже в возрасте, когда рождение детей по медицинским показаниям затруднено, воспользовалась услугами суррогатной матери.

В 2013 году у Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри. Певица рассказала, что за 11 лет до этого (примерно в 2002 году) она заморозила свои яйцеклетки, что позволило паре воспользоваться услугами суррогатной матери.

“И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики”, — сказал он.

Напомним, что во Дворце Независимости обсуждают проект указа, который позволит женщинам получить две бесплатные попытки ЭКО. При этом право на эти попытки предоставляется не только замужним, но и одиноким женщинам.

“Президент очень настроен на то, чтобы женщинам эту возможность обязательно дать. Пусть это будет и не какое-то колоссальное количество детей, которое решит демографические проблемы в глобальном масштабе, но каждый ребенок, каждый новый гражданин Беларуси — это большое счастье и большая радость”, — заявила Наталья Петкевич, которая участвовала в обсуждении законопроекта.