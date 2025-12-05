«Люди в черном» вернутся? Sony Pictures приступила к разработке сценария

Опубликовано: 05.12.2025 08:57 , Обновлено: 05.12.2025

После успешного перезапуска франшизы «Плохие парни» компания Sony Pictures, похоже, готова вернуться к бойцам невидимого фронта в черных костюмах и солнцезащитных очках. По данным издания Deadline, в настоящее время ведется разработка нового фильма о «Людях в черном».

Источники издания утверждают, что, хотя подбор актеров еще не начался, сценарист «Плохих парней на всю жизнь» Крис Бремнер приступил к работе над следующей частью научно-фантастической комедийной эпопеи.

Подробности сюжета неизвестны. Однако инсайдеры Deadline рассказали, что по плану, как только Бремнер закончит работу над сценарием, звезда оригинальной серии Уилл Смит получит его одним из первых. Ведь без него новая картина «Людей в черном» просто невообразима.

Пока неясно, будет ли герой Смита основным в фильме или актер сыграет второстепенную роль, чтобы дать новым персонажам шанс закрепиться во франшизе или даже дать начало ее новому витку.

Стоит отметить, что Sony уже пыталась перезапустить сериал, выпустив в 2019 году фильм «Люди в черном: Интернационал» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в роли новых агентов. Однако проект потерпел кассовую неудачу, собрав в прокате 253,9 миллиона долларов при бюджете свыше 100 миллионов.

Тем не менее, Sony, очевидно, считает, что у франшизы все еще есть потенциал. В совокупности фильмы серии собрали в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов.