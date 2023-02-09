Limp Bizkit устроила в гараже "саммит" Зеленского, Путина и Байдена

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Опубликовано: 09.02.2023 09:35 , Обновлено: 04.07.2024

Limp Bizkit "провела саммит" мировых лидеров в клипе Out of Style. В нем приняли участие дипфейки Джо Байдена, Владимира Путина, Владимира Зеленского, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Фред Дерст и компания сняли абсурдное видение, используя технологию Deepfake. Если вы когда-нибудь хотели увидеть, как Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын джемуют в гараже, посмотрите видео Out of Style.

Смотрите клип:

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В клипе, снятом Дерстом и Марком Класфельдом, каждый участник Limp Bizkit представлен как один из вышеупомянутых лидеров, а Дерст забавно изображен в образе Путина.

Песня Out of Style взята с камбэк-альбома Limp Bizkit 2022 года Still Sucks. Планируется, что он выйдет на CD 17 марта в отдельных вариантах “Золотого диска” и “Серебряного диска”, каждый из которых включает оригинальный трек-лист из 12 песен и бонус-трек.