Крупнейший белорусский фестиваль Lidbeer отменили

Опубликовано: 20.03.2026 08:04 , Обновлено: 20.03.2026

Один из самых крупных и значимых фестивалей в Беларуси в 2026 году не состоится. Об этом сообщил титульный спонсор и организатор мероприятия — «Лидское пиво».

«Дорогие друзья! С грустью и сожалением мы знаем, что фестиваль LIDBEER не состоится. Искренне надеемся на вашу поддержку в будущем и будем рады видеть вас на новых праздничных площадках и летних мероприятиях с „Lidsky“», — говорится в сообщении команды организаторов Lidbeer, опубликованном в официальном аккаунте «Лидское пиво» в Threads.

Ранее стало известно, что на 2026 год отменили также фестиваль WOSTRAU. Организаторы пояснили, что после вступления в силу постановления Совмина (Совета Министров) не смогут заниматься организацией фестиваля на должном уровне.

Организаторы мероприятия «Солнцестояние» в Пружанах (Брестская область), которое они называли рок-фестивалем, также объявили об отмене в 2026 году. Там также сослались на решение властей, в частности Минкульта (Министерства культуры).

Суть постановления правительства № 454 от 22 августа 2025 года заключается в том, что с 1 января 2026 года вводится обязательный государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих культурно-зрелищные мероприятия с белорусскими или зарубежными исполнителями.

Базу должно вести Министерство культуры, а без внесения в реестр деятельность по организации таких мероприятий, начиная с 1 января 2026 года, стала незаконной.