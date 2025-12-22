Крис Ри умер в возрасте 74 лет

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Опубликовано: 22.12.2025 18:50 , Обновлено: 22.12.2025

Крис Ри, известный своей песней «Driving Home for Christmas», скончался в возрасте 74 лет, сообщила его семья. Он скончался в понедельник в больнице после непродолжительной болезни.

В заявлении от имени его жены и двоих детей говорится: «С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня в больнице после непродолжительной болезни в окружении своей семьи».

Крис Ри родился в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки. Он взял в руки гитару только в 21 год. Но позднее начало не остановило артиста, так что он прославился в конце 1970-х и 1980-х годах благодаря таким хитам, как «Fool (If You Think It’s Over)», «Let’s Dance» и «The Road To Hell».

Его дебютный альбом под названием «Whatever Happened To Benny Santini?» был выпущен в 1978 году. Трек «Fool (If You Think It’s Over)» из этого альбома был номинирован на премию «Грэмми».

После выхода альбома Road To Hell в 1989 году он стал одной из крупнейших сольных звезд Великобритании и закрепил за собой статус любимца преимущественно мужской аудитории определенного возраста.

Два его более поздних студийных альбома – The Road To Hell (1989) и Auberge (1991) – заняли первое место в британских чартах.

Впрочем, сам Крис Ри скептически относился к наградам. “Никто из моих кумиров не был рок-звездой. Однажды я приехал в Голливуд на церемонию вручения премии «Грэмми» и думал, что встречу там действительно значимых людей, вроде Рая Кудера или Рэнди Ньюмана. Но меня окружали поп-звезды”, - рассказал он ранее.

«Звездная индустрия пошла совершенно не так в том смысле, что все пытаются превзойти друг друга. Они не прилагают усилий», - заявил Крис Ри.