Кому достанется впечатляющее наследство Чака Норриса? У него хватает претендентов

Опубликовано: 21.03.2026 20:09 , Обновлено: 21.03.2026

Чак Норрис, знаменитый мастер боевых искусств и актер боевиков, скончался 19 марта в возрасте 86 лет. Он оставил после себя огромное состояние — так кто же должен унаследовать состояние знаменитости?

Чак Норрис прославился в 1970-х годах, снявшись вместе с Брюсом Ли в фильме 1972 года «Путь дракона», а позже получил широкую известность благодаря главной роли в остросюжетном криминальном сериале «Уокер, техасский рейнджер».

За свою долгую и успешную карьеру в Голливуде ставший легендой актер, конечно же, оставил неизгладимый след. Его оплакивают не только семья, но и целая армия поклонников по всему миру.

Точные обстоятельства его смерти пока не разглашаются, но семья сообщила о потере в социальных сетях спустя день после того, как сообщила о госпитализации актера из-за внезапных проблем со здоровьем.

Кто унаследует его состояние? Вот что известно на данный момент.

Согласно данным Celebrity Net Worth, на момент смерти состояние Норриса оценивалось примерно в 70 миллионов долларов. Немалая сумма.

Большую ее часть он заработал во время активной актерской карьеры, хотя сам Чак считал себя прежде всего мастером боевых искусств. Он имел черные пояса по карате, тхэквондо, тансудо, бразильскому джиу-джитсу, дзюдо и собственной системе боевых искусств — чункукдо.

Кроме того, он заработал много денег на различных рекламных кампаниях — он сотрудничал с такими брендами, как Fiat, Toyota, T-Mobile и World of Warcraft.

Семья Чака Норриса состоит из пяти детей и его жены Джены О’Келли, актрисы и бывшей модели, на которой он женился в 1998 году. Ожидается, что она и дети унаследуют большую часть состояния, хотя точное распределение еще не разглашается.

Джена О’Келли — мать двоих дочек Норриса: близняшек Дакоты и Даниэлы, родившихся в 2001 году. У Норриса было еще двое сыновей от первого брака с Дайан Холечек: Майк (родился в 1962 году) и Эрик (родился в 1965 году).

В интервью Entertainment Tonight в 2004 году актер рассказал, что узнал о существовании своей первой дочери Дины, родившейся в 1964 году. Она связалась с ним только тогда, когда ей было 26 лет.

«Я разбирал почту дома и увидел письмо, — рассказал актер. — Оно было от Дины… она написала: „Я твоя дочь от прошлых отношений… Я узнала, что ты мой отец, когда мне было 16, но моя мама сказала, что ты женат, и нам не следует вмешиваться в твою семью“».

Впоследствии он сблизился со своей старшей дочерью, хотя не знал ее до 26 лет.