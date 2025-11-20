«Звёздные врата» возвращаются? Amazon подтвердила работу над новым сериалом

Опубликовано: 20.11.2025 15:04 , Обновлено: 20.11.2025

Ходившие до сих пор слухи подтвердились официально: новые «Звёздные врата» уже в работе под эгидой Amazon, а их продюсером стал один из ключевых людей, стоявших за оригинальным сериалом, Мартин Джеро, сообщило издание Variety.

«Двадцать лет назад моей первой настоящей работой на телевидении стал сериал «Звёздные врата: Атлантида». Я посвятил франшизе пять лет, работая над всеми тремя сериями. «Звёздные врата» научили меня всему, что нужно знать о телевидении – это у меня в крови. Я невероятно рад, что Amazon MGM Studios доверили мне продолжение этой невероятной франшизы. Для тех из вас, кто поддерживал её живой, пересматривая и не теряя веры, – это для вас. А для тех, кто только знакомится с нашим миром, обещаю, вас ждёт нечто невероятное», – рассказал Джеро.

Впрочем, сюжет нового сериала пока держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что Джеро принимает участие в проекте сразу в качестве сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера.

Ещё один продюсер нового сериала, Роланд Эммерих, ранее выпустил фильм «Звёздные врата» в 1994 году, а также первый сериал, который шёл с 1997 по 2007 год. Позже франшиза расширилась за счёт двух ответвлений. А у вселенной «Звёздных врат» появилась огромная фан-база.