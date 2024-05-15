«Зло, древнее и могущественное, вернулось» - Вышел трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Опубликовано: 15.05.2024 10:22 , Обновлено: 15.05.2024

На Youtube-канале стримингового сервиса американской компании Amazon Prime Video вечером во вторник, 14 мая, выложили трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по роману Дж. Р. Р. Толкина. Возобновить показ сериала, первый сезон которого вышел осенью 2022 года, создатели пообещали уже 29 августа.

Напомним, что сериал является, по сути, приквелом к трилогии Питера Джексона, охватывая основные события Второй эпохи легендариума Толкина: создание Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора и Последний союз эльфов и людей.

В новом трейлере Оуэн Артур, который сыграл Дурина IV, возвещает о возвращении “зла, древнего и могущественного”.

Кроме того, на Youtube-канале также выложили нарезку кадров со съёмки второго сезона долгожданного сериала.

https://youtu.be/pL02_uTRBKw