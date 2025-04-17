Жан-Клод Ван Дамм послал Путину «огромный поцелуй» и пообещал приехать в Россию

🎥 Видео

Опубликовано: 17.04.2025 11:20 , Обновлено: 17.04.2025

Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о своём желании приехать в Россию, пообещав стать "послом мира". Видеозапись с обращением голливудской знаменитости 16 апреля выложила в своём Telegram-канале украинская пророссийская журналистка Диана Панченко.

“Вскоре мы будем в России, если вы этого захотите, на вашей родине. Давайте сделаем это. Я буду послом мира!” - предложил актер, лично обратившись к Владимиру Путину, пообещав при этом не обсуждать политику, а говорить лишь о таких темах, как мир, спорт и счастье.

Кого именно имел ввиду актёр под словом “мы”, не совсем понятно. Однако на видео, которое выложила в Сеть журналистка, Ван Дамм сидит за столом вместе с украинским предпринимателем, бывшим депутатом от “Партии регионов” Александр Онищенко. Ранее бизнесмен также выкладывал в своих социальных сетях совместные фото с Ван Даммом из Дубая. Впрочем, когда именно была сделана опубликованная видеозапись с обращением к Путину, не уточняется.

В завершение своего обращения, в котором Ван Дамм вспомнил в том числе о встрече с российским лидером в прошлом, он послал “огромный поцелуй” всей России, а также Путину и его семье.

“Мы вас любим. Он любит вас”, - сказал Ван Дамм, указывая на сидящего рядом мужчину. При этом отчётливо видно, что часть записи была вырезана.

Известно также, что Ван Дамм в декабре 2022 года посетил одну из больниц в украинском Ужгороде, а также пообщался с военнослужащими Вооружённых сил Украины. Хотя сам актёр свой визит в Украину не афишировал, некоторые ролики попали в Сеть. Один из них, где Ван Дамм говорит по-украински, тогда опубликовал Telegram-канал украинского издания “Страна”.