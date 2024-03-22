Warner Bros показали трейлер «Битлджусa 2» со звездой "Уэнсдэй"

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Опубликовано: 22.03.2024 12:35 , Обновлено: 22.03.2024

В сети показали трейлер продолжения "Битлджуса". Сиквел Тима Бёртона пообещали показать осенью.

https://www.youtube.com/watch?v=e6yDanmWI1E

Продолжение фэнтэзийного ужастика 1998 года от главного сказочника Голливуда Тима Бёртона запланировали к показу на сентябрь 2024 года. В ролях задействовали актёров из первой части — Вайнону Райдер, Кэтрин О’Хара и Майкла Китона. В фильме также снялись актриса из нашумевшего сериала “Уэнсдей” Дженна Ортега и голливудские звезды Моника Белуччи и Уильям Дефо.

Киностудия Warner Bros. объявляла о работе над сиквелом “Битлжуса” весной минувшего года. По словам режиссера Тима Бёртона готовность картины составляет 99%.