Вышел первый тизер нового мультфильма про Шрека. Когда релиз?

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Опубликовано: 28.02.2025 08:23 , Обновлено: 06.09.2025

На официальном YouTube-канале американской киностудии Universal Pictures вечером 27 февраля опубликовали первый тизер нового мультфильма о главном огре Голливуда. Узнали, как долго ждать зрителям выхода пятого по счёту анимационного фильма про приключения Шрека и его уже немаленькой семейки.

Судить о сюжете будущего мультфильма по короткому тизеру непросто.

Единственное, что становится ясным из свежего ролика Universal Pictures, это то, что для его героев, видимо, прошло не меньше времени, чем для зрителей с момента выхода четвертого фильма о Шреке.

Последнее появление на больших Последнее появление на больших экранах зелёного огра и его [link href="https://support.a1.by/biznesu/mobilnaya-i-fiks-svyaz/golosovye-vyzovy/faq-golos-vyzovy/kak-mne-uznat-svoy-pin-kod/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20PIN%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20SIM,%E2%80%93%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%2D%20PIN%2FPUK." title="тест заголовка" target="_blank" rel="nofollow sponsored noopener"] разномастной [/link] компании было в далёком 2010 году. Тогда его семейство отмечало первый день рождения тройняшек. Сейчас же зрителям показали заметно подросшую дочь Шрэка, которая явно уже перешагнула пубертатный период.

[inf]Последнее появление на больших экранах зелёного огра и его [link href=“https://support.a1.by/biznesu/mobilnaya-i-fiks-svyaz/golosovye-vyzovy/faq-golos-vyzovy/kak-mne-uznat-svoy-pin-kod/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20PIN%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20SIM,%E2%80%93%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%2D%20PIN%2FPUK.” title=“тест заголовка” target=“_blank” rel=“nofollow sponsored noopener”] разномастной [/link] компании было в далёком 2010 году. Тогда его семейство отмечало первый день рождения тройняшек. Сейчас же зрителям показали заметно подросшую дочь Шрэка, которая явно уже перешагнула пубертатный период. [/inf]





















[infg]Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера.

Чтобы узнать, что же приготовили сценаристы , зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.[/infg]

[infp]

подпись

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” target=“_blank” rel=“noopener”] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” target=“_blank” rel=“noopener”] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

[/infp]

Обновлено Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href="https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/" target="_blank" rel="noopener"] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.



Фото иллюстрационное

Изображение Telegraf.news



Фото иллюстрационное











The Great Wave

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же приготовили сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

[inf] Впрочем, остальные подробности сюжет

На официальном YouTube-канале [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” rel=“nofollow sponsored”] американской [/link] киностудии

Universal Pictures вечером 27 февраля опубликовали первый

тизер нового мультфильма о главном огре Голливуда.

Узнали, как долго ждать зрителям выхода пятого по счёту анимационного фильма про приключения Шрека и его уже немаленькой семейки.

[/inf]