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Вышел первый тизер нового мультфильма про Шрека. Когда релиз?

Вышел первый тизер нового мультфильма про Шрека. Когда релиз?
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На официальном YouTube-канале американской киностудии Universal Pictures вечером 27 февраля опубликовали первый тизер нового мультфильма о главном огре Голливуда. Узнали, как долго ждать зрителям выхода пятого по счёту анимационного фильма про приключения Шрека и его уже немаленькой семейки.

Судить о сюжете будущего мультфильма по короткому тизеру непросто.

Единственное, что становится ясным из свежего ролика Universal Pictures, это то, что для его героев, видимо, прошло не меньше времени, чем для зрителей с момента выхода четвертого фильма о Шреке.

Последнее появление на больших

Последнее появление на больших экранах зелёного огра и его [link href="https://support.a1.by/biznesu/mobilnaya-i-fiks-svyaz/golosovye-vyzovy/faq-golos-vyzovy/kak-mne-uznat-svoy-pin-kod/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20PIN%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20SIM,%E2%80%93%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%2D%20PIN%2FPUK." title="тест заголовка" target="_blank" rel="nofollow sponsored noopener"] разномастной [/link] компании было в далёком 2010 году. Тогда его семейство отмечало первый день рождения тройняшек. Сейчас же зрителям показали заметно подросшую дочь Шрэка, которая явно уже перешагнула пубертатный период.

[inf]Последнее появление на больших экранах зелёного огра и его [link href=“https://support.a1.by/biznesu/mobilnaya-i-fiks-svyaz/golosovye-vyzovy/faq-golos-vyzovy/kak-mne-uznat-svoy-pin-kod/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20PIN%2D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20SIM,%E2%80%93%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%2D%20PIN%2FPUK.” title=“тест заголовка” target=“_blank” rel=“nofollow sponsored noopener”] разномастной [/link] компании было в далёком 2010 году. Тогда его семейство отмечало первый день рождения тройняшек. Сейчас же зрителям показали заметно подросшую дочь Шрэка, которая явно уже перешагнула пубертатный период. [/inf]

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[infg]Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера.

Чтобы узнать, что же приготовили сценаристы , зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.[/infg]

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подпись
подпись

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” target=“_blank” rel=“noopener”] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” target=“_blank” rel=“noopener”] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

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Обновлено

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же [link href="https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/" target="_blank" rel="noopener"] приготовили [/link] сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

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  • Фото иллюстрационное
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The Great Wave
The Great Wave

Впрочем, остальные подробности сюжета остались за кадром тизера. Чтобы узнать, что же приготовили сценаристы, зрителям придётся ждать ещё достаточно долго: в титрах указано, что сам фильм выйдет на экраны не раньше Рождества 2026 года.

[inf] Впрочем, остальные подробности сюжет

  • На официальном YouTube-канале [link href=“https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/reestr-reklamorasprostraniteley/” rel=“nofollow sponsored”] американской [/link] киностудии
  • Universal Pictures вечером 27 февраля опубликовали первый
  • тизер нового мультфильма о главном огре Голливуда.
  • Узнали, как долго ждать зрителям выхода пятого по счёту анимационного фильма про приключения Шрека и его уже немаленькой семейки.

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