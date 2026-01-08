Выйдет ли "секретная" серия "Очень странных дел"? Что говорят тайные знаки в сериале и его авторы

Опубликовано: 08.01.2026 15:10 , Обновлено: 08.01.2026

На Netflix завершился пятый сезон сериала «Очень странные дела», который стартовал почти 10 лет назад. Однако завершающая серия финального сезона показалась фанатам слишком "неопределенной". Настолько, что в соцсиальных сетях на полном серьёзе заговорили о существовании "секретной" девятой серии финального сезона, которая якобы "отменяет" всю восьмую серию по-настоящему расставляет все точки над "i".

Многие фанаты сериала так и не увидели логичной и однозначной точки в большинстве сюжетных линий повествования и усмотрели в этом задел для продолжения или, возможно, спин-оффа сериала. Однако наибольшую популярность в фанатской среде получила теория некой “секретной” серии, которую тайно припасли продюсеры, хотя те о ней даже не заикались.

Какие “пасхалки” заметили фанаты “Очень странных дел”?

Тем не менее, как отметило издание Variety, “тайные знаки” и намёки на продолжение сюжета усмотрели в самом сериале. В качестве «доказательств» этой теории приводится всё, начиная от выбора одежды (выпускные мантии были оранжевыми, тогда как цвета школы Хокинса — зелёный и жёлтый, и многие статисты носили очки, похожие на те, что носит Генри/Векна). Также указываются изменения в оформлении декораций: дверная ручка в подвале Уиллеров в финале, кажется, находится с противоположной стороны от двери, а циферблат радиостанции WSQK менял цвет от серии к серии.

Внимательные зрители даже заметили в финальной серии момент, когда стопка кассет, показанная в эпилоге, была, по-видимому, выложена азбукой Морзе словами «ТЫ МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИЛ».

Идея о том, что “по-настоящему финальный” эпизод неожиданно выйдет 7 января, возникла после того, как на официальной странице «Очень странных дел» в TikTok появилось видео, где учитель естествознания из Хокинса, мистер Кларк (Рэнди Хейвенс), стоит перед часами, показывающими 1:07. Поклонники сериала восприняли это как знак того, что неожиданный 9-й эпизод выйдет 7 января, и что время выхода будет в 20:00 по восточному времени — в то же время, когда вышли 1-й и 2-й сезоны.

Что говорят продюсеры?

Увы, рождественского чуда, на которое так надеялись те, кого финал сериала разочаровал, так и не произошло - нового эпизода вчера не вышло.

Сама платформа Netflix и создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы хранят молчание, не сделали никаких официальных комментариев по поводу этой теории. Ну, а в пользу того, что восьмой эпизод всё был последним, говорит то, что во всех описаниях сериала в аккаунтах Netflix в Instagram, TikTok и X по состоянию на 7 января было указано: «ВСЕ СЕРИИ СЕРИАЛА «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА» УЖЕ ДОСТУПНЫ».

В официальном трейлере Netflix с предстоящими релизами 2026 года, опубликованном на днях стриминговым сервисом, никакого намёка на секретный эпизод, увы, также нет.

Отметим, что раннее в одном из интервью братья Даффер подтвердили, что для главных героев “Очень странных дел” история закончилась, но на 2026 год запланирован анимационный спин-офф и документальный фильм по вселенной сериала.