В Сети показали трейлер фильма «Чужой: Ромул» с ксеноморфами и лицехватами. Когда премьера?

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Опубликовано: 05.06.2024 08:43 , Обновлено: 05.06.2024

Студия 20th Century Studios выпустила первый полноценный трейлер продолжения франшизы о борьбе с представителями агрессивной внеземной формы жизни − Чужими. Мировую премьеру новой картины "Чужой: Ромул" запланировали на 16 августа этого года.

Действие фильма режиссера Феде Альвареса происходит между событиями оригинального “Чужого” Ридли Скотта и продолжения франшизы от Джеймса Кэмерона. Сам Ридли Скотт указан в титрах в качестве продюсера новой картины, а главные роли исполнили актеры из полюбившихся зрителям сериалов “Одни из нас”, “Тень и кость” и “Убить легко”, а также фильма “Присцилла: Элвис и я”.

Сюжет фильма по большей части остаётся тайной даже после просмотра трейлера. Ясно лишь то, что группе молодых людей вновь придётся вступить в противостояние с “самой ужасающей формой жизни во вселенной”: тёмные коридоры, заполненные ксеноморфами и лицехватами, ужасающие инопланетные формы жизни, готовые устроить кровавую бойню, на которую, впрочем, трейлер даёт зрителям лишь намёк.

https://youtu.be/OzY2r2JXsDM