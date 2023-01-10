В России «Чебурашка» победил «Холопа»
Российский фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в РФ, обогнав за 10 дней проката кинокартину «Холоп». Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС)
Так, если верить этой информации, «Чебурашка» уже собрал 3,085 млрд российских рублей (примерно $43,9 млн).
Ранее самым кассовым фильмом в России был «Холоп». Он собрал с 3,082 млрд российских рублей.
«Чебурашка» — российская семейная комедия Дмитрия Дьяченко. Фильм о приключениях героя, известного по книгам Эдуарда Успенского и советским мультфильмам, выпустили студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start в партнерстве с «Союзмультфильмом».
В главных ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и другие.
На российском Кинопоиске фильм получил оценку 7.9.
В описании к картине сказано: