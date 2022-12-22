В кинотеатрах пообещали показать белорусско-российскую комедию «Оливье». Вот о чем она

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Опубликовано: 22.12.2022 10:14 , Обновлено: 22.12.2022

В кинотеатрах Беларуси 29 декабря должна состояться премьера совместного с Россией фильма «Оливье». Это комедия о семье, которая собралась за столом, чтобы встретить Новый год.

«Оливье» — это история встречи одной большой, когда-то дружной семьи. Десять человек встретятся за одним столом, казалось бы, просто ради традиции. Но на самом деле они собрались вместе, чтобы наконец высказаться. У каждого героя этой истории есть внутренний монолог, который зрители смогут увидеть и услышать», — написано на сайте КиноМинска.

На «Кинопоиске» немного больше информации о комедии. Там сказано, что в канун Нового года известный сатирик Михаил Верин собирает за праздничным столом своих детей и внуков, чтобы отведать по давней семейной традиции знаменитый дедушкин салат оливье.

«Однако в квартире их неожиданно встречает молодая темнокожая красавица, которую дед представляет как свою невесту. Эта новость оказывает на родственников эффект разорвавшейся бомбы и запускает цепь событий, которые превратят праздничный семейный ужин в комедийный балаган и фейерверк искрометных новогодних стендапов», — сказано в описании фильма.

Впрочем, вы можете составить свое первое впечатление о фильме, посмотрев трейлер.

В главных ролях актеры: Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Ивана-Тереза Диуро, Антон Денисенко, Егор Сазыкин, Марина Петренко, Елена Полянская, Виктория Разумовская, Владимир Иванов и др.