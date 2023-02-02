В кинотеатрах Минска перестали выдавать 3D-очки напрокат

Опубликовано: 02.02.2023 13:45 , Обновлено: 02.02.2023

В минских кинотеатрах отменили прокат 3D-очков. Теперь их нужно покупать за 2-7 белорусских рублей или приносить свои.

Об этом сообщили читатели издания Tochka.by.

Как отметила посетительница одного из кинотеатров, раньше за 3D-очки отдельно платить было не нужно. И предположила, что, возможно цену на них включали в стоимость билета. При этом, по ее словам, цены тогда были ниже.

«Сейчас же надо отдать 15 рублей за сеанс и еще 7 за очки. И это на одного человека», — подчеркнула она.

В других кинотеатрах, по информации Tochka, можно купить за 2-3 рубля.

Девушка рассказала, что сотрудники кинотеатра причиной нововведения назвали «коронавирус», притом что в залах зрителей рассаживают без соблюдения дистанции.

В частной сети SKYLINE Cinema подтвердили, что действительно начали продавать очки. А в государственном «Киновидеопрокате» ситуацию изданию комментировать не стали.