Тому Крузу впервые за 40 лет в кино вручили «Оскар»

🎥 Видео

Опубликовано: 17.11.2025 11:41 , Обновлено: 17.11.2025

Голливудская звезда Том Круз наконец получил свой первый "Оскар". Работая в киноиндустрии более 40 лет, его четырежды номинировали на эту престижную премию, но всякий раз награда уходила из его рук. И вот - долгожданное признание не только зрителей, но и коллег по цеху.

В прошлом Тома Круза номинировали на “Оскар” - самую желанную кинопремию любого голливудского актёра - как лучшего актера за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайер», как лучшего актера второго плана в фильме «Магнолия», а также как продюсера боевика «Топ Ган: Мэверик». Однако в результате свой “Оскар” Круз получил за вклад в развитие киноиндустрии на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе, которая прошла 16 ноября.

[inf]Governors Awards — ежегодная церемония награждения, организованная Академией кинематографических искусств и наук (AMPAS), которую проводят отдельно от основной церемонии “Оскар”. На этой церемонии вручаются три награды, которые отмечают достижения всей жизни в киноиндустрии — Почетная награда Академии, Гуманитарная премия Джина Хершолта и Мемориальная премия Ирвинга Г. Тальберга. [/inf]

Почетный “Оскар” считается одной из самых престижных наград в кинобизнесе. В прошлом награду присуждали Чарли Чаплину, Федерико Феллини, Фрэнсису Форду Копполе и Спайку Ли. Тому Крузу вручили награду как “спасителю кино” за его вклад в возрождение кинопроката после пандемии.

Принимая награду, Круз произнёс эмоциональную речь, воздав должное всем людям, которые делают кино возможным, а также объединяющей силе кинематографа, передало издание Variety.