Теперь точно: появились даты выхода финала сериала «Очень странные дела»

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Опубликовано: 24.10.2025 10:26 , Обновлено: 24.10.2025

Долгожданный финал сериала «Очень странные дела» выйдет не только на стриминге, но и в кинотеатрах. Netflix объявила, что двухчасовую последнюю серию покажут более чем в 350 кинотеатрах США и Канады.

Единственная, но длинная серия под названием The Rightside Up (что можно перевести как «В правильном положении»), станет первым случаем, когда эпизод сериала показывают в кинотетрах. Показы начнутся 31 декабря 2025 года в 17:00 по североамериканскому восточному времени и будут приурочены к мировой премьере финала на Netflix — и продлятся до 1 января 2026 года.

«Мы очень рады, что у фанатов будет шанс увидеть финальный эпизод “Очень странных дел” в кинотеатрах — это то, о чем мы мечтали годами», — заявили создатели шоу Мэтт и Росс Дафферы в интервью Netflix.

«Возможность увидеть это на большом экране, с потрясающим звуком, картинкой и залом, полным фанатов, кажется идеальным — осмелюсь сказать, сногсшибательным — способом отпраздновать окончание этого приключения», — продолжили создатели сериала.

Впрочем, посмотреть серию на стриминге тоже можно будет. В пресс-релизе Netflix говорится, что заключительный сезон «Очень странных дел» выйдет на платформе в три премьерные даты, которые совпадают с праздниками:

26 ноября: Первый том,

26 декабря: Второй том,

31 декабря: Финал.

В Беларуси Netflix не так популярен, как по всему миру, но официально доступен. Правда, цена месячной подписки стартует от 7,99 евро. Впрочем, будет ли на стриминге сразу перевод на русский, большой вопрос. В оригинале осилят не все, но оно того стоит.

Вот что говорится в официальном анонсе пятого и последнего сезона «Очень странных дел»: «Осень 1987 года. Хокинс страдает из-за открытия “Разломов”, и наших героев объединяет одна цель: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Усложняя их миссию, правительство объявило в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, вынудив ее снова скрываться. По мере приближения годовщины исчезновения Уилла нарастает тяжелый, знакомый страх. Надвигается финальная битва, а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все — весь отряд — сплотились в последний раз».

История успеха и наследие сериала

«Очень странные дела» стартовали на Netflix в 2016 году как скромный проект с ностальгической атмосферой 1980-х, но быстро превратились в глобальный культурный феномен.

Эпопея подростков, сражающихся с неведомым злом, созданная братьями Даффер, не только возродила интерес к творчеству Стивена Кинга и Спилберга, но и сделал звездами юных актеров.

Критики неизменно хвалили сериал за удачное и неожиданнок смешение жанров, развитие персонажей и трогательные сюжетные линии. Каждый сезон становился событием, бил рекорды просмотров и собирал миллионы преданных фанатов по всему миру, обеспечив шоу место в числе самых популярных и влиятельных проектов в истории стриминговых сервисов.