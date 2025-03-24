Суд согласился досрочно освободить российского актёра Ефремова, приговорённого к 7,5 годам за пьяное ДТП

Опубликовано: 24.03.2025 16:13 , Обновлено: 24.03.2025

Суд в Белгородской области (Россия) 24 марта удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении российского актера Михаила Ефремова. Он был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП, совершённое в июне 2020 года в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы.

В ходе судебного заседания адвокат актёра просил выпустить 61-летнего Ефремова по состоянию здоровья, настаивая на том, что ему требуется лечение в связи с заболеванием органов дыхания (у него диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких и ряд сердечно-сосудистых заболеваний). Прокуратура ходатайство о досрочном освобождении Ефремова поддержала и, как следствие, судья Сергей Романенко вынес решение освободить актёра раньше срока.

[info_b]Ефремова признали виновным в ДТП, произошедшем 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, актёр, будучи нетрезв, на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, не справился управлением и столкнулся с грузовым фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Водитель получил серьезные травмы и скончался в больнице. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, однако позже срок был сокращен на полгода.[/info_b]

Сам Ефремов, выступая на судебном заседании по видеосвязи, заявил, что раскаивается в содеянном преступлении, принёс соболезнования семье погибшего 57-летнего мужчины, который был за рулём грузовика, в который Ефремов влетел на большой скорости на своём автомобиле.

В своём выступлении в суде Ефремов назвал алкоголь своим “главным врагом” и пообещал “исключить его из своей жизни”.

“Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению. Здесь, в колонии, у меня произошла переоценка ценностей: я встал с головы на ноги и чёрное для меня больше никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану”, - заявил Ефремов, который даже в заключении не прекращал работать с кинематографом. Он принял участие в съёмках короткометражек, созданных при участии Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Ефремов признался, что “тоскует по профессии” актёра и выразил надежду на то, что ещё сможет “принести пользу обществу своим ремеслом”.

По данным российского Telegram-канала “Контекст”, ожидается, что Ефремов выйдет на свободу 7 апреля.