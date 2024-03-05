Стала известна дата выхода нового сезона "Дома Дракона"

Опубликовано: 05.03.2024 13:25 , Обновлено: 05.03.2024

Нашумевший приквел "Игры Престолов" должен вернутся на экраны со вторым сезоном уже в 2024 году. Об этом официально сообщили в Warner Bros. Discovery.

Премьера второго сезона сериала «Дом дракона», спин-оффа знаменитой «Игры престолов», запланировали на июнь этого года. Об этом сообщил Джей Би Перретт — резидент отдела глобального потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery.

Напомним, что “Дом Дракона” основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» повествует о событиях произошедших почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно спустя 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь Королевств.

Первый сезон вышел ещё в 2022-ом году и был продлен на второй сезон через неделю после премьеры. Съемки 2 сезона сериала «Дом дракона» начались на студии Warner Bros. Leavesden Studios весной 2023 года.

Ранее Телеграф рассказывал о главных претендентах на премию “Оскар” в 2024 году.

Новость Телеграф