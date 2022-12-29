«Союзмультфильм» пообещал импортозаместить «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Опубликовано: 29.12.2022 10:00 , Обновлено: 29.12.2022

Импортозамещение в России добралось до фильмов. Киносудия «Союзмультфильм» пообещала выпустить свои анимационные картины, чтобы «ответить» зарубежным «Гарри Поттеру» и «Властелину колец».

Представитель киностудии Юлиана Слащева рассказала, что уже есть два проекта, направленных на «популяризацию российских фольклорных героев».

В одном из них решили создать «настоящего богатыря», а в другом — девочку-сироту (из серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья»).

«Это наш ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец», «Марвелу» и «Суперменам», — сказала Слащева.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин приказал правительству заняться популяризацией героев фольклора и истории России, которые должны отвечать «традиционным ценностям».

Как писал Телеграф, в 2021 году «Союзмультфильм» показал новых героев культового мультфильма «Ну, погоди!». Ими стали косуля Уля, ежик Шу и барсук Тим.