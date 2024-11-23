Ричард Гир в новом американском сериале озаботился «локальной проблемой в Беларуси»

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Опубликовано: 23.11.2024 11:08 , Обновлено: 25.11.2024

Американский актёр Ричард Гир, известный публике по фильмам "Красотка", "Сбежавшая невеста" и "Хатико", на днях представил на одном из американских каналов новый шпионский сериал "Агентство", где он исполнил роль роль главы отделения Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Лондоне. В кадрах из сериала, показанных публике, герой Ричарда Гира озаботился "локальной проблемой в Беларуси".

В утреннем шоу телеканала NBC News показали отрывок из сериала длительностью в 15-20 секунд, в котором герой Ричарда Гира общается по видеосвязи со своим американским начальством и обсуждает некую “локальную проблему” в Беларуси.

“Беларусь – это ситуация, о которой мы полностью проинформированы. Пока - ничего особенного. Говорить что-то пока рано, но на данный момент мы рассматриваем ситуацию как локальную проблему”, – рассказывает на камеру герой Гира, на что его шеф отвечает, что им обоим хорошо известно, что “никакой “локальной проблемы” в Беларуси не существует”.

Впрочем, сам сериал, судя по информации, озвученной ранее продюсерами, среди которых, в частности, есть именитый американский актёр и кинорежиссёр Джордж Клуни, повествует вовсе не о Беларуси. Он снят в жанре шпионского триллера и основан на французском сериале “Бюро”, выходившем с 2015 по 2020 год.

Действие сериала будет разворачиваться в отделе ЦРУ, отвечающем за работу с агентами глубокого прикрытия в долгосрочных миссиях в различных странах мира, которые годами живут под чужими именами, выискивая новые источники разведывательной информации и вербуя новых шпионов.

Премьера сериала намечена на 29 ноября 2024 года на сервисе Paramount+.

https://youtu.be/pAxMy31nffA