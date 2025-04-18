Райан Гослинг стал главным героем нового фильма вселенной "Звездных войн"

Опубликовано: 18.04.2025 10:05 , Обновлено: 18.04.2025

В Токио на ежегодном мероприятии Banner's Star Wars Celebration сообщили, что главную роль в предстоящем фильме Шона Леви "Звездные войны" сыграет Райан Гослинг. Действие фильма, по слухам, должно начаться после событий "Восхождения Скайуокера", последнего фильма с участием Скайуокера. Актер обошел в гонке за первое место обладателя премии "Оскар" Майки Мэдисона.

Предстоящий фильм выйдет в прокат 28 мая 2027 года, в год 50-летия выхода оригинального фильма “Звездные войны”. Подтверждено, что действие “Истребителя звезд” будет происходить через пять лет после “Восстания Скайуокера” и станет отдельной историей.

Гослинг появился на сцене на праздновании “Звездных войн” вместе с Леви, где выразил свой энтузиазм по поводу фильма

Слухи о том, что Гослинг может присоединиться к “Звездным войнам”, уже стали одним из самых волнующих в истории франшизы. Что касается того, кого будет играть Гослинг, то это пока держится в секрете. Однако Гослинг упомянул “замечательных и оригинальных персонажей”, а Леви заявил, что в “Старфайтере” “есть коллекция совершенно новых героев”.

И вот президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони официально обнародовали планы по созданию “Истребителя звезд” в пятницу утром на ежегодном мероприятии Banner’s Star Wars Celebration в Токио.

Режиссер Леви, вероятно, получил возможность снять новый фильм “Звездных войн” после успеха комедии Marvel Studios “Дэдпул и Росомаха”, которая собрала в мировом прокате 1,3 миллиарда долларов после премьеры в июле 2024 года и является самой кассовой картиной всех времен с рейтингом R.

А вот Гослинга в последний раз видели в остросюжетном ромкоме “Козел отпущения”, вышедшем на экраны в мае 2024 года. ”Звездный истребитель“ - это новый шаг для актера, который, как правило, не любит франшизы, где его немногочисленные появления (”Барби“, ”Бегущий по лезвию 2049“) имели меньший успех у кинозрителей, чем вездесущая (и чрезвычайно прибыльная) франшиза ”Звездные войны”.