Путин приказал ограничить западные фильмы в России - Михалков

Опубликовано: 13.07.2025 07:31 , Обновлено: 13.07.2025

Известный российский режиссер Никита Михалков заявил, что убедил президента России Владимира Путина ввести заградительные пошлины для иностранного кино в РФ.

Председатель Союза кинематографистов России утверждает, что Владимир Путин одобрил идею, наложив резолюцию на его письмо.

«Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз подтвердил абсолютную актуальность своей резолюции», — заверил Михалков.

Впрочем, ее реализацией должны заниматься другие ведомства. И, по словам Михалкова, чиновники могут саботировать приказ Путина.

«Не знаю, как чиновники посмеют не исполнить эту резолюцию, объясняя [отказ] любыми поводами, в основе которых, по моему мнению, лежит простая элементарная коррупция», — добавил Михалков.

Ранее глава Союза кинематографистов РФ предложил ввести квоты и входные взносы 5 млн российских рублей для западного кино на российском рынке. Также он потребовал, чтобы 10% дохода от проката западной картины шло на рефинансирование российского кино.