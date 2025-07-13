Путин приказал ограничить западные фильмы в России - Михалков
Известный российский режиссер Никита Михалков заявил, что убедил президента России Владимира Путина ввести заградительные пошлины для иностранного кино в РФ.
Председатель Союза кинематографистов России утверждает, что Владимир Путин одобрил идею, наложив резолюцию на его письмо.
«Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз подтвердил абсолютную актуальность своей резолюции», — заверил Михалков.
Впрочем, ее реализацией должны заниматься другие ведомства. И, по словам Михалкова, чиновники могут саботировать приказ Путина.
«Не знаю, как чиновники посмеют не исполнить эту резолюцию, объясняя [отказ] любыми поводами, в основе которых, по моему мнению, лежит простая элементарная коррупция», — добавил Михалков.
Ранее глава Союза кинематографистов РФ предложил ввести квоты и входные взносы 5 млн российских рублей для западного кино на российском рынке. Также он потребовал, чтобы 10% дохода от проката западной картины шло на рефинансирование российского кино.
«Мои коллеги, кинематографисты, попросили меня обратиться к президенту с просьбой о квотировании американского кино, — рассказал Михалков. — Это, в принципе, известная абсолютно практика, она есть и во Франции, она есть и в Китае».