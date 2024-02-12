Появился первый тизер "Дэдпула и Росомахи" от Marvel 

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Опубликовано: 12.02.2024 08:51 , Обновлено: 12.02.2024

В понедельник, 12 февраля, на YouTube-канале Marvel Entertainment выложили первый тизер третьего фильма о супергеройском персонаже Дэдпуле. Фильм получил название "Дэдпул и Росомаха" и готовится выйти на большой экран 26 июля.

По сюжету за Дэдпулом приходят агенты TVA — организации, представители которой контролируют вмешательства во временные потоки мультивселенной и выступают ее своеобразной “полицией”. Помимо Райана Рейнольдса, исполнителя роли главного героя, и Хью Джекмана, который играет Росомаху, зрители также увидят в фильме режиссера Шон Леви таких актеров, как Морен Баккарин, Дженнифер Гарнер и Мэттью Макфэдиен.

Впервые широкой публике тизер нового фильма о героях киносерии «Люди Икс» представили в рамках финального матча плей-офф Национальной футбольной лиги. Традиционно в рамках трансляции финала амеркканского Super Bowl представляют трейлеры главных киноновинок года. Помимо нового фильма о Дедпуле на этот раз также представили трейлеры таких картин, как “Планета обезьян: Новое царство”, “Каскадеры”, “Смерчи”, а также новых сезонов таких популярных сериалов, как “Детство Шелдона” и “Хало”, а также мультфильмы “Кунг-фу Панда 4” и “Головоломка 2”.