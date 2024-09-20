Появился финальный трейлер "Джокера" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

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Опубликовано: 20.09.2024 08:39 , Обновлено: 20.09.2024

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала финальный трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Его премьера запланирована на 4 октября.

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures появился заключительный трейлер сиквела “Джокера” с американской певицей Леди Гагой и оскароносным Хоакином Фениксом.

Напомним, что первый фильм о Джокере стал одним из самых кассовых проектов 2019 года, собрав свыше 1 миллиарда долларов по всему миру. Картину высоко оценили критики, а Феникс получил «Оскар» за свою роль.

Изначально продолжение фильма не планировалось, но успех первой части изменил ситуацию. Интерес к сиквелу возрос, когда контракт на роль Харли Квинн подписала Леди Гага. Режиссёр Тодд Филлипс (“Мальчишник в Вегасе”), решил трансформировать жанр картины в мюзикл, и петь в нём будет не только Леди Гага, но и Хоакин Феникс.

В фильме расскажут о том, как психопат Артур Флек, попавший в лечебницу Аркхем после убийства телеведущего Мюррея Франклина, влюбляется в Харлин Квинзель — другую пациентку.

Сиквел “Джокера” одна из самых ожидаемых и обсуждаемых осенних картин 2024 года. Так, например, в лист “Буду смотреть” на “Кинопоиске” фильм добавили 50 тысяч пользователей платформы.

Премьера состоится 4 октября.