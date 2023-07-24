Покажут ли в белорусских кинотеатрах "Барби" и "Оппенгеймера"? Вот что пока предлагают взамен

Опубликовано: 24.07.2023 11:15 , Обновлено: 24.07.2023

В минувшие выходные в широкий прокат в США и мире одновременно вышли два дорогостоящих фильма - «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Смогут ли белорусы увидеть эти фильмы на широком экране и что предлагают кинотеатры посмотреть, пока весь мир наслаждается голливудскими премьерами?

Противостояние двух картин ещё до их выхода окрестили главной интригой летнего киносезона и, как показали, сборы за первые два дня, не без причин. Так, первые кассовые сборы «Барби» в США составили 155 млн долларов, «Оппенгеймера» — 80 млн долларов. Мировые сборы, соответственно, превысили 337 млн и 175 млн долларов, сообщили западные СМИ.

За счёт одновременного выхода двух картин минувшие выходные оказались на четвёртой строчке в списке самых кассовых уикендов за всю историю кинематографии США. Первые три строчки застолбили за собой премьеры таких фильмов, как «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

О чём фильмы?

Несмотря на противостояние в прокате, фильмы сами по себе очень разные и ориентированы на разную аудиторию. Если «Барби» (главную роль, собственно, Барби играет Марго Робби, а её приятеля Кена — Райан Гослинг) - это ожившая розовая сказка из детства миллионов женщин с сюжетом, который некоторые критики уже назвали манифестом неофеминизма, то «Оппенгеймер» можно назвать её полной противоположностью. Это достаточно хмурый трёхчасовой байопик о выдающемся ученом-физике, который стал ключевой фигуры Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера.

https://youtu.be/PFepj-rWbFE

Покажут ли “Барби” и “Оппенгеймер” в Беларуси?

Пока ни в одном из белорусских кинотеатров информации о предстоящих показах этих двух нашумевших голливудских новинок не было. Однако, на некоторых афишах “Барби” была замечена.

Как сообщил портал Onliner, кинопространство Mooon пообещало своим зрителям начать показ “Барби” уже на этой неделе - с четверга 27 июля. Однако, по данным портала, там предупредили, что “все еще может поменяться”. В других минских кинотеатрах даже предварительных дат предполагаемого показа “Барби” называть не стали.

Что касается фильма “Оппенгеймер”, его в Беларуси раньше августа ждать точно не стоит, а вот на стриминговых сервисах обе картины появятся, ориентировочно, лишь к середине октября.

Что предлагают посмотреть взамен?

Пока весь мир наслаждается новыми работами Кристофера Нолана и Греты Гервиг, белорусским любителям кино предлагают оценить совсем другие картины. Так, в афише на официальном сайте минского Киновидеопроката 24 июля из действительно новых фильмов представлены биографическая драма “Жанна Дюбарри” с Джонни Деппом в главной роли, триллер “Схватка с дьяволом” с Николасом Кейджем, французская комедия Элиаса Белькеддара “Король улиц”, британская фантастическая драма “Рубеж выживания”, норвежский триллер “Кошмар” и ещё пара фильмов, которые никак нельзя назвать “долгожданными”.

Судя по афишам, в ближайшее время каких-либо интересных новинок на широких экранах в Беларуси ждать также не стоит. Среди фильмов, которые кинотеатры сети “КиноМинска” начнут показывать со вторника, 25 июля, представлены лишь фильмы и мультики, вышедшие в мировой прокат как минимум месяц назад. Некоторые “новинки”, такие как французский триллер “Свинка”, лауреат премии “Гойя”, и вовсе вышел в прокат в 2022 году.