Новый «Аватар» стал самым кассовым фильмом в Минске
Фильм «Аватар: Путь воды» собрал больше всего денег в Минске в 2022 году. Об этом 12 января сообщила заместитель гендиректора столичного «Киновидеопроката» Ольга Дюльдя.
При этом, сколько именно собрала картина, Дюльдя не уточнила.
Также в топ по сборам вошли:
- «Анчартед: На картах не значится»,
- «Смерть на Ниле»,
- «Пес-самурай и город кошек»,
- «Вышка».
На вопрос, получил ли «Киновидеопрокат» лицензионную версию фильма «Аватар» от компании The Walt Disney Company, Дюльдя ответила:
«Мы никогда не работали напрямую с компанией Disney. Права на данный фильм мы получили официально от правообладателя».
Но не уточнила, от кого именно.