Новый «Аватар» стал самым кассовым фильмом в Минске

Опубликовано: 12.01.2023 11:42 , Обновлено: 12.01.2023

Фильм «Аватар: Путь воды» собрал больше всего денег в Минске в 2022 году. Об этом 12 января сообщила заместитель гендиректора столичного «Киновидеопроката» Ольга Дюльдя.

При этом, сколько именно собрала картина, Дюльдя не уточнила.

Также в топ по сборам вошли:

«Анчартед: На картах не значится»,

«Смерть на Ниле»,

«Пес-самурай и город кошек»,

«Вышка».

На вопрос, получил ли «Киновидеопрокат» лицензионную версию фильма «Аватар» от компании The Walt Disney Company, Дюльдя ответила:

«Мы никогда не работали напрямую с компанией Disney. Права на данный фильм мы получили официально от правообладателя».

Но не уточнила, от кого именно.