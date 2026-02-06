Netflix выпустил трейлер нового фильма от Стивена Спилберга. Есть дата премьеры
Популярный стриминговый сервис Netflix выпустил официальный трейлер документального сериала "Динозавры" от режиссера "Парка Юрского периода" Стивена Спилберга. Уже известна дата премьеры амбициозной документалки.
Новый сериал - уже не первый результат сотрудничества известного голливудского режиссера с популярным стриминговым сервисом. В их совместной копилке уже есть эпичная документалка «Жизнь на нашей планете», вышедшая в 2023 году. Новый сериал будет короче - всего четыре серии, а покажут их уже через месяц. Премьера запланирована на 6 марта 2026 года.
Согласно аннотации к сериалу, он расскажет о взлёте и падении динозавров на нашей планете миллионы лет назад. В самом трейлере можно увидеть таких величественных доисторических существ, как маразух, платеозавр, маменхизавр, тираннозавр рекс, плиозавр, анхиорнис и лонгиптерикс.
Рассказчиком в новой документалке, как и в предыдущей работе Спилберга, стал обладатель премии «Оскар» Морган Фримен. Режиссёром картины выступил Ник Шулингин-Джордан, а исполнительными продюсерами на ряду со Спилбергом - Шоли, Дэррил Фрэнк и Джастин Фалви.