Netflix выпустил трейлер нового фильма от Стивена Спилберга. Есть дата премьеры

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Опубликовано: 06.02.2026 13:55 , Обновлено: 06.02.2026

Популярный стриминговый сервис Netflix выпустил официальный трейлер документального сериала "Динозавры" от режиссера "Парка Юрского периода" Стивена Спилберга. Уже известна дата премьеры амбициозной документалки.

Новый сериал - уже не первый результат сотрудничества известного голливудского режиссера с популярным стриминговым сервисом. В их совместной копилке уже есть эпичная документалка «Жизнь на нашей планете», вышедшая в 2023 году. Новый сериал будет короче - всего четыре серии, а покажут их уже через месяц. Премьера запланирована на 6 марта 2026 года.

Согласно аннотации к сериалу, он расскажет о взлёте и падении динозавров на нашей планете миллионы лет назад. В самом трейлере можно увидеть таких величественных доисторических существ, как маразух, платеозавр, маменхизавр, тираннозавр рекс, плиозавр, анхиорнис и лонгиптерикс.

Рассказчиком в новой документалке, как и в предыдущей работе Спилберга, стал обладатель премии «Оскар» Морган Фримен. Режиссёром картины выступил Ник Шулингин-Джордан, а исполнительными продюсерами на ряду со Спилбергом - Шоли, Дэррил Фрэнк и Джастин Фалви.