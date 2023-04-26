Netflix анонсировал шестой "необычный" сезон "Черного зеркала" уже летом. Трейлер

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Опубликовано: 26.04.2023 20:09 , Обновлено: 26.04.2023

Сериал "Черное зеркало" вернётся с новым 6-м сезоном через несколько месяцев. Ориентировочно в июне. Об этом стало известно, когда Netflix опубликовал трейлер вместе с полным списком актеров.

В шестом сезоне “Черного зеркала” антиутопических антологий Чарли Брукера и Аннабель Джонс появятся: Аарон Пол, Анджана Васан, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Бен Барнс, Клара Ругард, Дэниел Портман, Дэнни Рамирес, Химеш Патель и Джон Ханна.

Джош Хартнетт, Кейт Мара, Майкл Сера, Моника Долан, Михаэла Херролд, Паапа Эссьеду, Роб Делани, Рори Калкин, Сальма Хайек Пино, Сэмюэл Бленкин и Зази Битц также сыграют главные роли.

“Трейлер к сезону (смотрите ниже) обещает именно тот уровень дисфункции, тьмы и антиутопии, который фанаты привыкли ожидать от Брукера и наслаждаться им более десяти лет. 6-й сезон кажется еще более жестоким, чем прошлые шоу, а ценность постановки заметно выше и более кинематографична по масштабу”, - написали в Variety.com.

Официальный трейлер 6-го сезона “Черного зеркала”:

Говоря о новом сезоне, Брукер сказал, что сериал примет форму, отличную от той, что была раньше.

“Я всегда чувствовал, что в “Черном зеркале” должны быть истории, которые полностью отличаются друг от друга, и продолжать удивлять людей (и меня самого), иначе какой в этом смысл? Это должна быть серия, которую нелегко определить, и которая может постоянно изобретать себя заново”, - сказал он для сайта Tudum.

“Поэтому отчасти в качестве вызова, а отчасти для того, чтобы сохранить свежесть как для себя, так и для зрителя, я начал этот сезон с того, что намеренно перевернул некоторые из моих собственных основных предположений о том, чего ожидать”, - признался Брукер.

“Следовательно, на этот раз, наряду с некоторыми более знакомыми тропами “Черного зеркала”, у нас также есть несколько новых элементов, включая те, которые, как я ранее клялся, никогда не будут использоваться в сериале, чтобы расширить параметры того, что вообще представляет собой “эпизод “Черного зеркала”, - пообещал режиссер.

Сериал появился на британском 4-м канале в 2011 году и перешел на Netflix после двух сезонов и рождественского выпуска. Шестой сезон станет первым с 2019 года.