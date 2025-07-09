Netflix показал новый трейлер второго сезона «Уэнсдей»

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Опубликовано: 09.07.2025 16:43 , Обновлено: 09.07.2025

Компания Netflix опубликовала новый трейлер к нашумевшему сериалу "Уэнсдей" (Wednesday). Судя по всему, главную героиню ждёт мрачное испытание — ей предстоит спасти подругу от гибели. Премьера первой части сезона должна состоятся уже в августе. Когда выйдет весь сериал?

Согласно трейлеру, Уэнсдей вернётся в Академию “Невермор” , где её ждёт встреча с новым директором — мистером Дортом (Стив Бушеми).

Также из нового трейлера стало известно, что во втором сезоне сериала “Уэнсдей” главная героиня (которую сыграла Дженна Ортега) отправится на опасную миссию, чтобы предотвратить гибель своей соседки по комнате Энид (Эмма Майерс).

“Секреты — основа семьи Аддамс. Чем быстрее я найду ответы, тем скорее смогу спасти Энид… или погибну, пытаясь”, — заявила Уэнсдей в трейлере.

В ролике показана сцена, где лицо Уэнсдей покрыто чёрными слезами. “Я знаю, что означают эти слёзы. Что ты увидела?” — спрашивает её мать Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс). В ответ героиня тихо произносит: “Энид умрёт, и это будет моя вина”.

Тем временем зрителям демонстрируют видение Уэнсдей: она стоит на кладбище у надгробия с надписью “Памяти Энид Синклер”, после чего появляется сама Энид, хватает её за горло и кричит: “Я умерла из-за тебя!”

Кстати, теперь у героини появились и фанатки во главе с Агнес (Эви Темплтон).

Даты выхода и создатели

Сериал создан Альфредом Гоу и Майлзом Милларом, которые также выступают шоуранерами (руководителями производства). Впрочем, среди продюсеров — и знаменитый режиссёр Тим Бёртон.

[info_b]Первая часть 2 сезона запланирована на 6 августа, а вторая — на 3 сентября.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что третий и, как утверждают создатели, заключительный сезон корейского сериала «Игра в кальмара» появился на стриминговой платформе Netflix 27 июня. Все шесть серий стали доступны для просмотра одновременно. Финал выходит всего через полгода после второго сезона, который вышел в декабре 2024-го и, хотя и собрал 192 миллиона просмотров, всё же не смог повторить успех первого, ставшего с 265 миллионами просмотров рекордсменом платформы.

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