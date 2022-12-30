Не только «Один дома». Какие фильмы посмотреть на новогодних праздниках

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Опубликовано: 30.12.2022 16:00 , Обновлено: 30.12.2022

Просмотр новогодних фильмов стал традицией во многих домах. Трудно представить себе праздники без культового фильма «Один дома» или уморительного мультфильма «Гринч». Какие фильмы никогда не надоедают, даже если вы смотрите их каждый год и знаете большинство диалогов наизусть? Вот субъективный рейтинг старых (и новых тоже) фильмов для новогоднего отдыха.

Реальная любовь

Фильм представляет собой типично британскую рождественскую комедию с интересной романтической тематикой. В постановке задействовано много выдающихся актеров, таких как Алан Рикман, Хью Грант, Эмма Томпсон и Кира Найтли. Фильм основан на целых десяти историях, действие которых происходит в преддверии Рождества в Лондоне.

Что объединяет всех персонажей? Семья и социальные связи. Каждая история о любви, но в каждой ветке совершенно непохожая друг на друга.

Один дома

Кто не знает этот культовый фильм? Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не видел «Один дома». Эта картина уже много лет привлекает к экранам телевизоров. Семья Маккаллистеров хочет провести Рождество во Франции. В день отъезда мистер и миссис Маккалистер просыпаются поздно, в результате чего быстро пакуют чемоданы и собирают многочисленное потомство. Во всем этом хаосе они забывают о своем восьмилетнем сыне Кевине, который остался дома один. Поначалу Кевин очень доволен случившимся, ведь он может делать все, что захочет. К сожалению, красивый дом Маккаллистеров быстро становится целью ограбления Гарри и Марва — двух воров, известных как Мокрые бандиты. Несмотря на то, что Кевин очень боится, он решает защитить дом от грабителей.

Фильм Криса Коламбуса приобрел такую ​​популярность во всем мире, что, когда телевидение не показывало его на Рождество, зрители решили написать петицию, чтобы Кевина транслировали каждый год. Те, кто уже знает каждую цитату из первой части, могут включить «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Незабываемое Рождество

Это американская рождественская романтическая комедия 2022 года с Линдси Лохан в главной роли — избалованной наследницы, которая теряет память в результате несчастного случая на лыжах и попадает на попечение вдовца-владельца лоджа на Рождество.

Фильм был выпущен 10 ноября 2022 года компанией Netflix после того, как накануне в Нью-Йорке состоялся показ для фанатов, организованный актерами и съемочной группой. Rotten Tomatoes назвали его одним из лучших рождественских фильмов всех времен.

Это была первая роль Лохан в крупном производстве за более чем десятилетие после серии неудач в карьере во время выздоровления от наркомании и юридических проблем.

Гринч

Это американский компьютерный анимационный рождественский комедийный фильм 2018 года, созданный Illumination и распространяемый Universal Pictures, основанный на романе доктора Сьюза. Многие люди не могут представить себе Рождество без Гринча.

В небольшом городке наступает Рождество, и все жители деревни радуются. Только зеленое существо Гринч, живущее в горной пещере, не очень любит этот праздник. Поэтому он решает испортить Рождество жителям городка.

Вы также можете посмотреть фильм Гринч с Джимом Керри.

Отпуск по обмену

Фильм 2006 года — отличная романтическая комедия о жизни двух разных женщин — Айрис и Аманды. Главные роли исполнили две популярные актрисы – Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Но на этом звездный состав комедии не заканчивается — играют также Джуд Лоу и Джек Блэк.

Женщины знакомятся в Интернете, потому что их постигла схожая судьба — несчастная любовь. На праздники дамы меняются домами — Айрис улетает в Лос-Анджелес, а Аманда — в одну из английских деревень. Им обоим удается, наконец, встретить любовь всей своей жизни, хотя они приземлились на противоположных сторонах земного шара. Атмосфера фильма очень праздничная, поэтому эту постановку нельзя пропустить на новогодних праздниках.

Маленькие женщины

Это американский драматический фильм 2019 года режиссёра Греты Гервиг, седьмая полнометражная экранизация одноимённого романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года. Фильм рассказывает о взрослении четырёх сестёр Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

[info_b]В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Тимоти Шаламе, Лора Дерн и Мерил Стрип.[/info_b]

Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков и собрал в прокате 216,9 млн долларов. Американский институт киноискусства и журнал Time включили его в список десяти лучших фильмов 2019 года.

Вы также можете посмотреть не менее прекрасную экранизацию 1994 года, при просмотре которой, кажется, сильнее ощущается дух Нового года и Рождества.

Рождество на двоих

Романтическая комедия с Эмилией Кларк и Генри Голдингом от режиссера Пола Фейга.

Несмотря на неожиданный финал, это рождественский фильм, полностью основанный на песнях Джорджа Майкла. Соедините это с отличной химией между главными героями и совершенно иррациональным восточноевропейским персонажем, которого играет Эмма Томпсон.

Семьянин

Джек Кэмпбелл, которого играет Николас Кейдж, — уважаемый бизнесмен. По необъяснимым причинам в Рождество он просыпается не миллионером, а главой семьи, работающей в шиномонтаже. Вместо Нью-Йорка он в Нью-Джерси, и снаружи припаркован не его новейший Феррари, а старая семейная машина.

Станет ли жизнь Джека лучше, чем раньше? Может ли одинокий миллионер быть счастливее работника магазина с любящей семьей? Фильм стоит посмотреть вместе с детьми, чтобы подумать о том, что действительно имеет наибольшую ценность в жизни.

Полярный экспресс

Это отличный семейный фильм, который уже много лет объединяет поколения перед телевизором. Том Хэнкс исполнил главную роль в анимационной постановке. Благодаря использованию системы Performance Capture актерская игра была воспроизведена и перенесена в мир анимации. Эта технология впервые использовалась при создании фильмов.

История о восьмилетнем мальчике, который не верит в Деда Мороза. В канун Рождества его будит шум приближающегося поезда, он садится в него и отправляется в путешествие к Северному полюсу.

Во время своего путешествия мальчик встречает новых друзей и переживает множество интересных приключений. Ему также удается лично встретиться с Сантой. Стоит отметить, что фильм ориентирован не только на детей. Взрослые также получат много полезного.

Гремлины

Американский фантастический комедийный фильм ужасов 1984 года, снятый режиссёром Джо Данте по сценарию Криса Коламбуса для студии Warner Bros. Исполнительный продюсер фильма — Стивен Спилберг. Фильм стал успешным в плане кассовых сборов и получил благоприятные отзывы со стороны критиков. Несколько лет спустя был выпущен фильм-продолжение.

Гремлин — мифическое существо из британского фольклора, озорной проказник, сродни домовому.

Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить.

Эльф

Американская семейная комедия с 2003 года развлекает семьи перед телевизором. Сюжет фильма о малыше Бадди, который в канун Рождества попадает в мешок Санты, и тот по незнанию берет малыша с собой на Северный полюс. Мальчик растет вместе с Сантой, учится быть добрым эльфом. Однако со временем ему приходится покинуть дом Санты, потому что он слишком большой для эльфа.

Бадди приезжает в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Однако оказывается, что город забыл, как по-настоящему праздновать Рождество. Поэтому Бадди решает напомнить людям о волшебстве Рождества.

«Эльф» — это не только веселая комедия, но и фильм о многих ценных ценностях в жизни каждого из нас. По этой причине стоит посидеть с детьми перед телевизором, чтобы посмотреть «Эльфа» на праздниках.

https://youtu.be/a54yC1etmVc