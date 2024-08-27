На ТНТ решили снять сериал о Байдене, потерявшемся в России. Кто сыграет президента США?

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Опубликовано: 27.08.2024 14:52 , Обновлено: 27.08.2024

Российский развлекательный телеканал ТНТ совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production решили снять комедийный сериал про действующего американского президента Джо Байдена. Рабочее название сериала, к съёмкам которого приступили недавно - "Гудбай" и, судя по пресс-релизу телеканала, зрителей ждёт классический сюжет в стиле "Принц и нищий", хоть и в современном политическом контексте. Посмотрели, кому из российских актёров доверили главную роль.

Пресс-релиз телеканала ТНТ опубликовалроссийский Telegram-канал “Хмурое утро”. Режиссером проекта стал Евгений Невский, самым успешным проектом которого до сих пор был популярный некогда сериал “Интерны”.

О чём фильм?

Сюжет нового сериала завязан на том, как президент США Джо Байден тайно отправляется в Россию, “чтобы разобраться, почему его санкции не работают против русских”. Но всё идёт не по плану с первого же дня: он теряет документы и в попытке накопить деньги на восстановление документов и вернуться на родину вынужден с головой окунуться в российскую действительность. Помогать ему в этом по задумке сценаристов будет его новый друг - “настоящий русский патриот”.

Параллельно с этим сюжетом в сериале будет развиваться вторая линия - история простого российского пенсионера Иваныча, которого агенты американского ЦРУ по ошибке увозят в США , ведь тот как две капли воды похож на американского президента.

Когда зрители смогут узнать, чем закончится эта история, пока не ясна - точные сроки съёмки сериала и выхода первых серий авторы пока не озвучивали.

Кто сыграет Байдена?

Однако, главная интрига фильма уже раскрыта - роль Джо Байдена играет российский актёр Дмитрий Дюжев, получивший популярность после съёмок в фильме “Жмурки” и телесериале “Бригада”. Насколько близко сходство между Байденом и загримированным Дюжевым, можно судить по фотографиям со съёмок, которыми поделился телеканал ТНТ.

Сам Дмитрий Дюжев заявил, что ему “самому очень любопытно” посмотреть, что получится из такого “смелого эксперимента”, и смогут ли зрители сразу распознать его в роли Байдена.

“Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история”, - заявил российский актёр.

Помимо Дюжева в проекте также задействованы такие актёры и актрисы, как Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.