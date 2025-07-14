Милиция предупредила белорусов об опасности "Игры в кальмара"

Опубликовано: 14.07.2025 17:20 , Обновлено: 14.07.2025

Издание МВД Беларуси "На страже" сообщило, что в соседней России новый сезон «Игры в кальмара» вызвал волну мошенничества, связанного с желанием посмотреть сериал.

Там подсчитали, что, несмотря на то, что старт третьего сезона южнокорейского сериала прошел лишь 27 июня, ещё с 23 июня в рунете обнаружили 175 скам-сайтов , предлагающих скачать новые серии.

В милиции предупредили, что на деле такие сайты под видом новых серий пытались заставить пользователей устанавливать вредоносное программное обеспечение.

“Ещё пользователю могут предложить купить подписку на серии без рекламы или в высоком качестве. А это риск потери денег и банковских данных. Через якобы «ПО для просмотра» можно загрузить себе отслеживающую программу или вовсе передать права админа злоумышленнику”, - написало издание “На страже”.

Естественно, белорусы, которые ищут в интернете на русском языке, часто попадают на сайты в рунете. Так что опасность попасться на уловки мошенников велика.

Ранее Telegraf.news писал, что третий и, как утверждают создатели, заключительный сезон корейского сериала «Игра в кальмара» появился на стриминговой платформе Netflix 27 июня.

Все шесть серий стали доступны для просмотра одновременно. Финал вышел всего через полгода после второго сезона, который опубликовали в декабре 2024-го и, хотя и собрал 192 миллиона просмотров, всё же не смог повторить успех первого, ставшего с 265 миллионами просмотров рекордсменом платформы.

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