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Лучший фильм 2026 года взял 6 «Оскаров»

Лучший фильм 2026 года взял 6 «Оскаров»
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В американском Лос-Анджелесе 15 марта состоялась торжественная церемония вручения 98-ой по счёту премии американской Академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом была признана картина режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" - этот фильм не только взял статуэтку в одноименной номинации, но собрал в общей сложности шесть "Оскаров".

Награда за лучший фильм в этому году досталась далеко не самому кассовому фильму из 10 номинантов. По данным Box Office Mojo от IMDb , по состоянию на пятницу фильм-победитель, “Битва за битвой”, успел собрать “всего” чуть более 209 млн долларов, уступая по кассе как минимум трём другим номинантам:

  • “Формула 1” — 633 млн долларов,

  • “Грешники” — 369 млн долларов,

  • “Марти Великолепный” — 274 млн долларов.

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в фильме «Хамнет». Награду за Лучшую женскую роль второго плана получила Эми Мэдиган за фильм “Орудия”.

Лучшим актёром в этом году признали Майкла Б. Джодана , сыгравшего в “Грешниках”. Шона Пенна за роль в картине “Битва за битвой” назвали лучшим актером второго плана. Для актёра это уже третий “Оскар” в карьере и на нынешнюю церемонию награждения он не явился - за него награду пришлось принимать ведущему Кирану Калкину.

Пол Томас Андерсон получил сразу два “Оскара” - за лучшую режиссуру  и за лучший адаптированный сценарий .

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Полный список фильмов, получивших “Оскар” в 2026 году:

  • “Битва за битвой”   (США) взял 6 “Оскаров”

лучший фильм,

лучший режиссёр,

лучший адаптированный сценарий,

лучшая мужская роль второго плана,

лучший монтаж,

лучший кастинг.

  • “Грешники” (США) взял 4 “Оскара”:

лучшая мужская роль,

лучший оператор,

лучший оригинальный сценарий,

лучший оригинальный саундтрек.

  • “Франкенштейн”  (США) взял 3 “Оскара”:

лучшие костюмы,

лучший грим и причёски,

лучший художник-постановщик.

  • “Кей-поп-охотницы на демонов” (США) взял 2 “Оскара”:

лучший мультфильм,

лучшая песня.

  • “Господин Никто против Путина” (Россия, Дания, Чехия) – лучший документальный фильм.

  • “Хэмнет” (США, Великобритания) – лучшая женская роль.

  • “Орудия” (США) – лучшая женская роль второго плана.

  • “Сентиментальная ценность” (Норвегия) – лучший иностранный фильм.

  • “Аватар: Пламя и пепел” (США) – лучшие визуальные эффекты.

  • “Формула-1” (США) – лучший звук.

  • “Певцы” и “Два человека обмениваются слюной” (Франция, США) – лучшие короткометражные фильмы.

  • “Все пустые комнаты” (США) – лучший короткометражный документальный фильм.

  • “Девушка, которая плакала жемчугом” (Канада) – лучший короткометражный мультфильм.

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