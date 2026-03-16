Лучший фильм 2026 года взял 6 «Оскаров»
В американском Лос-Анджелесе 15 марта состоялась торжественная церемония вручения 98-ой по счёту премии американской Академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом была признана картина режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" - этот фильм не только взял статуэтку в одноименной номинации, но собрал в общей сложности шесть "Оскаров".
Награда за лучший фильм в этому году досталась далеко не самому кассовому фильму из 10 номинантов. По данным Box Office Mojo от IMDb , по состоянию на пятницу фильм-победитель, “Битва за битвой”, успел собрать “всего” чуть более 209 млн долларов, уступая по кассе как минимум трём другим номинантам:
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“Формула 1” — 633 млн долларов,
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“Грешники” — 369 млн долларов,
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“Марти Великолепный” — 274 млн долларов.
Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в фильме «Хамнет». Награду за Лучшую женскую роль второго плана получила Эми Мэдиган за фильм “Орудия”.
Лучшим актёром в этом году признали Майкла Б. Джодана , сыгравшего в “Грешниках”. Шона Пенна за роль в картине “Битва за битвой” назвали лучшим актером второго плана. Для актёра это уже третий “Оскар” в карьере и на нынешнюю церемонию награждения он не явился - за него награду пришлось принимать ведущему Кирану Калкину.
Пол Томас Андерсон получил сразу два “Оскара” - за лучшую режиссуру и за лучший адаптированный сценарий .
Полный список фильмов, получивших “Оскар” в 2026 году:
- “Битва за битвой” (США) взял 6 “Оскаров”
лучший фильм,
лучший режиссёр,
лучший адаптированный сценарий,
лучшая мужская роль второго плана,
лучший монтаж,
лучший кастинг.
- “Грешники” (США) взял 4 “Оскара”:
лучшая мужская роль,
лучший оператор,
лучший оригинальный сценарий,
лучший оригинальный саундтрек.
- “Франкенштейн” (США) взял 3 “Оскара”:
лучшие костюмы,
лучший грим и причёски,
лучший художник-постановщик.
- “Кей-поп-охотницы на демонов” (США) взял 2 “Оскара”:
лучший мультфильм,
лучшая песня.
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“Господин Никто против Путина” (Россия, Дания, Чехия) – лучший документальный фильм.
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“Хэмнет” (США, Великобритания) – лучшая женская роль.
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“Орудия” (США) – лучшая женская роль второго плана.
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“Сентиментальная ценность” (Норвегия) – лучший иностранный фильм.
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“Аватар: Пламя и пепел” (США) – лучшие визуальные эффекты.
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“Формула-1” (США) – лучший звук.
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“Певцы” и “Два человека обмениваются слюной” (Франция, США) – лучшие короткометражные фильмы.
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“Все пустые комнаты” (США) – лучший короткометражный документальный фильм.
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“Девушка, которая плакала жемчугом” (Канада) – лучший короткометражный мультфильм.