Ёлка, я тебя знаю! Только заядлые киноманы угадают все новогодние фильмы по одному стоп-кадру

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Опубликовано: 31.12.2024 16:34 , Обновлено: 31.12.2024

Зимние праздники – это не только время шумных застолий, многолюдных уличных гуляний, но и время новогодних фильмов. Это уже фактически отдельный вид кинематографа: фильмы с новогодним сюжетом с одинаковым интересом смотрят и взрослые и дети, их растаскивают на цитаты и они очень часто в итоге становятся доброй классикой.

Даже если вы не считаете себя знатоком кино, наверняка навскидку сможете вспомнить с десяток названий таких новогодних фильмов и мультиков, причём как русскоязычных, так и западных. Но только истинные киноманы осилят нашу праздничную викторину и угадают все 16 фильмов, связанных с Новым годом, по одному лишь стоп-кадру с главным элементом праздника – новогодней ёлкой.

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