HBO выпустил спин-офф «Игры престолов». И тут же продлил его на 2 сезон

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Опубликовано: 19.01.2026 14:56 , Обновлено: 19.01.2026

Американский стриминговый сервис HBO Max запустил в показ новый сериал по вселенной Джорджа Р. Р. Мартина - спин-офф "Игры престолов" под названием "Рыцарь Семи Королевств". Несмотря на то, что зрителям успели показать только одну серию из запланированных шести, шоураннеры уже объявили о том, что сериал продлили на второй сезон.

Как и сама “Игра престолов”, “Рыцарь Семи Королевств” основан на цикле повестей американского писателя-фантаста Джорджа Р. Р. Мартина. Действие сериала разворачивается примерно за 100 лет до событий, описанных в “Игре престолов” и, в отличие от них, в центре повествования оказываются не коронованные особы, а обычный (ну почти) межевой рыцарь Дункан Высокий и Эгг - его скромный оруженосец (ну почти).

Преданные фанаты Джорджа Р. Р. Мартина, успевшие прочесть его повести, прекрасно знают, что за всеми недомолвками, которых в первой же серии будет с лихвой, скрывается большая тайна, которая, в том числе, свяжет спин-офф с событиями легендарной “Игры престолов”, но спойлерить не будем.

Достаточно сказать, что сам сериал, как заметили первые зрители, вышел “совершенно другим”, заметно отличающимся как от “Игры престолов”, так и от её приквела “Дом дракона”. В отличие от двух других сериалов, это уже не часовая драма, едва ли не в каждой серии которой кто-то из полюбившихся зрителям героев непременно погибает какой-нибудь изощрённой смертью, а скорее приятная комедия. Впрочем, со всё ещё присущей Мартину вестеросской меланхолией и уймой тайн и хитросплетений судеб героев.

Новые серии “Рыцаря Семи Королевств” будут выходить по воскресеньям на HBO и HBO Max (то есть уже утром понедельника по минскому времени). Финал сезона намечен на 24 февраля .

Шоураннеры уже заявили, что будет второй сезон. И не удивительно: первую серию зрители приняли с большим энтузиазмом: на портале Rotten Tomatoes её оценили в 88% «свежести» (на основании 56 рецензий). Действительно вышло хорошо на фоне провала финала “Игры престолов” или фанаты просто соскучились по любимой вселенной, с годами оттаяли и простили Мартину брошенный на произвол продюсеров финал любимой саги? Покажут рейтинги по итогам сезона.