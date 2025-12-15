Голливудского режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме

Опубликовано: 15.12.2025 09:00 , Обновлено: 15.12.2025

Известный голливудский режиссёр Роб Райнер и его жена Мишель Сингер Райнер 14 декабря были найдены мёртвыми в собственном доме в элитном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Узнали, что известно о произошедшем к настоящему часу.

Сообщение о ЧП в доме голливудского режиссёра поступило в оперативную службу Лос-Анджелеса в воскресенье, 14 декабря, около 15:30. По официальной информации, диспетчеры зафиксировали вызов на дом для оказания медицинской помощи. Аудиозапись диспетчерской службы, опубликованная журналистами, не содержит никакой дополнительной информации об обстоятельствах, произошедших в доме.

По информации издания PEOPLE, прибывшие по вызову спасатели обнаружили тела обоих супругов Райнер - 78-летнего хозяина дома и его 68-летней супруги.

В полиции Лос-Анджелеса подтвердили насильственный характер смерти обоих - дело расследуется как убийство. Сообщается, что супруги были зарезаны - на их телах были обнаружены рваные раны, характерные для ножевых ранений.

Издание PEOPLE, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщило, что 32-летний сын убитой пары Ник Райнер находится под следствием в статусе подозреваемого. Однако полиция пока не подтвердила эту информацию официально - арестов в связи открытым уголовным делом по факту убийства пока также не производилось.

Ране Ник Райнер публично рассказывал о своей долгой борьбе с наркотической зависимостью и периодах бездомности. Всего у супругов Райнеров, проживших вместе больше 35 лет, трое уже взрослых детей.

[inf]Роб Райнер — режиссёр, продюсер и актёр с пятидесятилетней карьерой в Голливуде. Он стал известен широкой публике по роли Майкла «Мясного качка» Стивича в культовом ситкоме «Все в семье» (1971-1979 годы).

В качестве режиссёра Райнер снял ряд хитов, включая «Когда Гарри встретил Салли», «Принцессу-невесту» и «Это Spinal Tap». Его творчество резко изменилось, когда в 1986 году он снял экранизацию повести Стивена Кинга «Останься со мной».

Райнер был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Несколько хороших парней» 1993 года, в котором снялись Джек Николсон и Том Круз, хотя фильм проиграл в тот год вестерну Клинта Иствуда «Непрощённый».

Райнер также был одним из ведущих политических деятелей в Голливуде.[/inf]