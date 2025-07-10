"Супермен" (2025) получил рекордное одобрение зрителей и критиков. Покажут ли в Беларуси?
Новая экранизация приключений культового супергероя от DC Studios (подразделение Warner Bros., занимающееся экранизациями комиксов DC) покорила и зрителей, и критиков. Фильм Джеймса Ганна "Супермен", вышедший в июле 2025 года, уже получил 85% положительных рецензий от профессионалов и простл дикие 95% одобрения аудитории на Rotten Tomatoes (популярный агрегатор рецензий).
«Это, несомненно, лучший фильм о Супермене, снятый в моей жизни», — написал кинокритик Мэтт Сингер из издания «Любовь к экрану».
«Веселый фильм по комиксам со старомодным шармом»
По словам обозревателей, картина сочетает в себе яркий визуальный стиль, эмоциональную глубину и ностальгическое обращение к истокам персонажа. Дэвид Коренсвет в роли Кларка Кента и Рэйчел Броснахан в образе Лоис Лейн, согласно отзывам, создали один из самых запоминающихся дуэтов в истории жанра.
[inf] DCU (DC Extended Universe) — кинематографическая вселенная, основанная на персонажах комиксов DC. В 2024 году стартовал её новый этап под названием «Глава первая: Боги и монстры», частью которого и стал новый «Супермен» в 2025 году, первый фильм в серии.
Премьера первой части, сериала “Монстры-коммандос”, состоялась 5 декабря 2024 года. [/inf]
Побил всех остальных суперменов?
Тем временем, фанаты спорят, можно ли считать «Лигу справедливости» (2021) полноценным фильмом о Супермене. Впрочем, даже если принять её во внимание, новый проект Джеймса Ганна обошел по зрительским симпатиям всех.
|Фильм
|Год
|Режиссер
|Оценка критиков
|Оценка зрителей
|“Супермен”
|2025
|Джеймс Ганн
|85%
|95%
|“Лига справедливости”
|2021
|Зак Снайдер
|71%
|92%
|“Супермен: Фильм”
|1978
|Ричард Доннер
|86%
|86%
|“Супермен II”
|1980
|Ричард Лестер
|88%
|76%
|“Человек из стали”
|2013
|Зак Снайдер
|57%
|75%
|“Лига справедливости”
|2017
|Джосс Уэдон
|39%
|67%
|“Бэтмен против Супермена”
|2016
|Зак Снайдер
|28%
|63%
|“Возвращение Супермена”
|2005
|Брайан Сингер
|72%
|60%
|“Супермен III”
|1983
|Ричард Лестер
|31%
|23%
|“Супермен IV: В поисках мира”
|1987
|Сидни Дж. Фьюри
|14%
|16%
Из таблицы видно, что новая версия Супермена занимает второе место по оценкам критиков (после “Супермена II” 1980 года) и уверенно лидирует по зрительским симпатиям. При этом антирекорды принадлежат четвертой части франшизы 1987 года.
«Глоток свежего воздуха»
Критики, как правило, строже к фильмам, чем простые зрители. Но даже они в большинстве своем просто растаяли после просмотра премьеры о “Супермене”.
«В эпоху, насыщенную мрачными антигероями, Супермен по-настоящему идеалистичен — не в приторном смысле, а в бунтарском, даже радикальном», — утверждает Джейми Броднакс из Black Girl Nerds.
«Ганн знает, что мир устал от культуры фильмов по комиксам, и в новом “Супермене” он намерен изменить не только судьбу одной студии, но и саму идею о том, что такое кино по комиксам», — написал Оуэн Глейберман из Variety.
«Фильм не дотягивает до топ-уровня супергеройского кино, но он хорош для следующего уровня», — прокомментировал Оуэн Глейберман, сравнивая проект с такими работами, как «Железный человек» и «Бэтмен: Начало».
Когда выйдет в Беларуси?
При этом точная дата премьеры в белорусских кинотеатрах пока не объявлена. В США фильм выйдет 11 июля, а в Китае его уже показали 7 июля 2025 года. Поклонникам остаётся ждать официальных новостей от Warner Bros. Pictures и Киновидеопроката в Беларуси.