"Супермен" (2025) получил рекордное одобрение зрителей и критиков. Покажут ли в Беларуси?

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Опубликовано: 10.07.2025 12:01 , Обновлено: 12.08.2025

Новая экранизация приключений культового супергероя от DC Studios (подразделение Warner Bros., занимающееся экранизациями комиксов DC) покорила и зрителей, и критиков. Фильм Джеймса Ганна "Супермен", вышедший в июле 2025 года, уже получил 85% положительных рецензий от профессионалов и простл дикие 95% одобрения аудитории на Rotten Tomatoes (популярный агрегатор рецензий).

«Это, несомненно, лучший фильм о Супермене, снятый в моей жизни», — написал кинокритик Мэтт Сингер из издания «Любовь к экрану».

«Веселый фильм по комиксам со старомодным шармом»

По словам обозревателей, картина сочетает в себе яркий визуальный стиль, эмоциональную глубину и ностальгическое обращение к истокам персонажа. Дэвид Коренсвет в роли Кларка Кента и Рэйчел Броснахан в образе Лоис Лейн, согласно отзывам, создали один из самых запоминающихся дуэтов в истории жанра.

[inf] DCU (DC Extended Universe) — кинематографическая вселенная, основанная на персонажах комиксов DC. В 2024 году стартовал её новый этап под названием «Глава первая: Боги и монстры», частью которого и стал новый «Супермен» в 2025 году, первый фильм в серии.

Премьера первой части, сериала “Монстры-коммандос”, состоялась 5 декабря 2024 года. [/inf]

Побил всех остальных суперменов?

Тем временем, фанаты спорят, можно ли считать «Лигу справедливости» (2021) полноценным фильмом о Супермене. Впрочем, даже если принять её во внимание, новый проект Джеймса Ганна обошел по зрительским симпатиям всех.

Фильм Год Режиссер Оценка критиков Оценка зрителей “Супермен” 2025 Джеймс Ганн 85% 95% “Лига справедливости” 2021 Зак Снайдер 71% 92% “Супермен: Фильм” 1978 Ричард Доннер 86% 86% “Супермен II” 1980 Ричард Лестер 88% 76% “Человек из стали” 2013 Зак Снайдер 57% 75% “Лига справедливости” 2017 Джосс Уэдон 39% 67% “Бэтмен против Супермена” 2016 Зак Снайдер 28% 63% “Возвращение Супермена” 2005 Брайан Сингер 72% 60% “Супермен III” 1983 Ричард Лестер 31% 23% “Супермен IV: В поисках мира” 1987 Сидни Дж. Фьюри 14% 16%

Из таблицы видно, что новая версия Супермена занимает второе место по оценкам критиков (после “Супермена II” 1980 года) и уверенно лидирует по зрительским симпатиям. При этом антирекорды принадлежат четвертой части франшизы 1987 года.

«Глоток свежего воздуха»

Критики, как правило, строже к фильмам, чем простые зрители. Но даже они в большинстве своем просто растаяли после просмотра премьеры о “Супермене”.

«В эпоху, насыщенную мрачными антигероями, Супермен по-настоящему идеалистичен — не в приторном смысле, а в бунтарском, даже радикальном», — утверждает Джейми Броднакс из Black Girl Nerds.

«Ганн знает, что мир устал от культуры фильмов по комиксам, и в новом “Супермене” он намерен изменить не только судьбу одной студии, но и саму идею о том, что такое кино по комиксам», — написал Оуэн Глейберман из Variety.

«Фильм не дотягивает до топ-уровня супергеройского кино, но он хорош для следующего уровня», — прокомментировал Оуэн Глейберман, сравнивая проект с такими работами, как «Железный человек» и «Бэтмен: Начало».

Когда выйдет в Беларуси?

При этом точная дата премьеры в белорусских кинотеатрах пока не объявлена. В США фильм выйдет 11 июля, а в Китае его уже показали 7 июля 2025 года. Поклонникам остаётся ждать официальных новостей от Warner Bros. Pictures и Киновидеопроката в Беларуси.