Фанат воссоздал трейлер "Майнкрафт фильма" в естественной квадратной анимации. Зрители попросили не показывать оригинальное "кошмарное" кино

🎥 Видео

Опубликовано: 09.09.2024 20:10 , Обновлено: 09.09.2024

После выхода официального трейлера фильма по мотивам популярной игры Minecraft многие зрители высказались за то, чтобы некоторые видеоигры не становились основой фильмов. Мало того, новое вирусное видео, в котором один из фанатов воссоздал киношный трейлер в "родной" квадратной анимации Minecraft, стало для некоторых подтверждением этих заявлений.

Многие, кто прокомментировал официальный трейлер, раскритиковали дизайн персонажей-животных из оригинального трейлера “Майнкрафт фильма”. Некоторые заявили, что они просто визуально не очень хорошо вписываются.

Пользователи Интернета также начали отпускать шуточки и указывать на абсурдность некоторых решений, связанных с оживлением существ из игры. Мех, которым наделили животных, превратил их в существа, находящиеся на полпути между видеоиграми и их реальными аналогами.

















Внимательный пользователь X (бывший Твиттер) StickyPiston Hosting указал на еще одно ужасающее открытие. У животных есть зубы, похожие на человеческие. Что они собираются с ними делать?

“Розовая овца, показанная в трейлере, кажется, является лидером среди самых кошмарных животных в фильме”, - дало оценку трейлеру издание gamesradar.com.

Зато анимационный фанатский ремейк менее чем за один день посмотрели более 1,6 миллиона раз и набрал 70 тысяч лайков. Ниже вы можете сравнить два трейлера:

Фанатский вариант:

А вот оригинал:

“Это намного лучше”, - говорится в одном из комментариев к фанатскому видео. Другой зритель написал: “ВОТ КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО ВЫГЛЯДЕТЬ”.

Было и такое мнение: “Он смотрится намного лучше, чем официальный трейлер. Я ненавижу, когда все хорошее портится из-за попыток корпораций завладеть деньгами и предубеждения, что для создания хорошего фильма нужны популярные актеры”.

[inf]Премьера “Майнкрафт фильма” запланирована на 5 апреля 2025 года. Режиссером стад Джаред Хесс. В фильме рассказывается о группе из четырех человек, которые переносятся в волшебный мир Minecraft через таинственный портал. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа (“Аквамен и затерянное королевство”), Эмма Майерс (“Среда”), Даниэль Брукс (“Миротворец”) и Себастьян Юджин Хансен (“Просто милосердие”). Джек Блэк показан в трейлере в роли Стива, одного из главных героев игры Minecraft.[/inf]

Игра Minecraft разошлась тиражом более 300 миллионов копий по всему миру, ее очень любят и взрослые и дети, а ещё она является прекрасной основой для творчества.