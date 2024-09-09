Фанат воссоздал трейлер "Майнкрафт фильма" в естественной квадратной анимации. Зрители попросили не показывать оригинальное "кошмарное" кино
После выхода официального трейлера фильма по мотивам популярной игры Minecraft многие зрители высказались за то, чтобы некоторые видеоигры не становились основой фильмов. Мало того, новое вирусное видео, в котором один из фанатов воссоздал киношный трейлер в "родной" квадратной анимации Minecraft, стало для некоторых подтверждением этих заявлений.
Многие, кто прокомментировал официальный трейлер, раскритиковали дизайн персонажей-животных из оригинального трейлера “Майнкрафт фильма”. Некоторые заявили, что они просто визуально не очень хорошо вписываются.
Пользователи Интернета также начали отпускать шуточки и указывать на абсурдность некоторых решений, связанных с оживлением существ из игры. Мех, которым наделили животных, превратил их в существа, находящиеся на полпути между видеоиграми и их реальными аналогами.
Внимательный пользователь X (бывший Твиттер) StickyPiston Hosting указал на еще одно ужасающее открытие. У животных есть зубы, похожие на человеческие. Что они собираются с ними делать?
“Розовая овца, показанная в трейлере, кажется, является лидером среди самых кошмарных животных в фильме”, - дало оценку трейлеру издание gamesradar.com.
Зато анимационный фанатский ремейк менее чем за один день посмотрели более 1,6 миллиона раз и набрал 70 тысяч лайков. Ниже вы можете сравнить два трейлера:
Фанатский вариант:
А вот оригинал:
“Это намного лучше”, - говорится в одном из комментариев к фанатскому видео. Другой зритель написал: “ВОТ КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО ВЫГЛЯДЕТЬ”.
Было и такое мнение: “Он смотрится намного лучше, чем официальный трейлер. Я ненавижу, когда все хорошее портится из-за попыток корпораций завладеть деньгами и предубеждения, что для создания хорошего фильма нужны популярные актеры”.
[inf]Премьера “Майнкрафт фильма” запланирована на 5 апреля 2025 года. Режиссером стад Джаред Хесс. В фильме рассказывается о группе из четырех человек, которые переносятся в волшебный мир Minecraft через таинственный портал. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Момоа (“Аквамен и затерянное королевство”), Эмма Майерс (“Среда”), Даниэль Брукс (“Миротворец”) и Себастьян Юджин Хансен (“Просто милосердие”). Джек Блэк показан в трейлере в роли Стива, одного из главных героев игры Minecraft.[/inf]
Игра Minecraft разошлась тиражом более 300 миллионов копий по всему миру, ее очень любят и взрослые и дети, а ещё она является прекрасной основой для творчества.