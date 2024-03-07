Что посмотреть 8 марта? Топ-7 фильмов о сильных женщинах

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Опубликовано: 07.03.2024 10:46 , Обновлено: 28.01.2025

Праздничные выходные не обещают быть солнечными, но это не беда. На случай, если вы вдруг решите остаться дома и что-то посмотреть у нас для вас есть варианты. В канун женского дня Телеграф собрал топ-фильмов о сильных женщинах изменивших мир.

Последнее десятилетие кинематограф действительно радует репрезентацией женских образов и характеров на экране. Борьба женщин за свои права отнюдь не художественный вымысел режиссеров — сюжеты многих фильмов основаны на историях реальных людей.

«Джой» (2015)

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Жанр: драма, биография,трагикомедия

Страна: США

Режиссер: Дэвид О. Рассел

Рейтинг КР: 6.2

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Фильм оснаванный на реальной истории американки Джой Мангано, которая стала изобретателем и создала уникальную швабру, покорившую всех домохозяек. Мощный актёрского состав с Робертом Де Ниро, Дженифер Лоуренс и Бредли Купером. Одна из самых недооцененных мотивационных картин последнего десятилетия. В начале фильм может показаться скомканным, но с середины вы почувствуете его мощь, которая непременно вдохновит вас на новые свершения.

«Скрытые фигуры» (2016)

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Жанр: драма, биография, история

Страна: США

Режиссер: Тед Мелфи

Рейтинг КР: 8.0

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Начало 60-х, США. В NASA подвергаются унижениям и дискриминации темнокожие женщины-математики. Главная героиня, математик Кэтрин Джонсон, в разгар космической гонки бьется над задачей правильного расчета траектории полетов для космических кораблей. Биографический фильм поднимающий вопросы половой дискриминации и расовой сегрегации был трижды номинирован на премию “Оскар”.

«Жена» (2017)

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Жанр: драма

Страна: США, Великобритания, Швеция

Режиссер: Бьорн Рунге

Рейтинг КР: 7.2

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Американский писатель номинируется на Нобелевскую премию по литературе, но вот незадача, немалый вклад в его романы внесла его супруга Джоан. Фильм, основанный на одноименном романе Мэг Волитцер рассказывает историю о том, как часто женщины вынуждены быть на вторых ролях. Самая яркая роль актрисы Гленн Клоуз.

«По половому признаку» (2018)

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Жанр: драма, биография

Страна: США, Китай, Канада

Режиссер: Мими Ледер

Рейтинг КР: 7.7

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Биографический фильм о карьере и жизни Рут Бадер Гинзбург — второй женщины-судьи в истории юриспруденции США. Рут борется за равные права мужчин и женщин. Потрясающе сильная история иконы феминизма, которой удалось изменить судебную систему США.

«Суфражистка» (2015)

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Жанр: драма, история

Страна: Великобритания, Франция

Режиссер: Сара Гаврон

Рейтинг КР: 6.9

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История борьбы за предоставление женщинам избирательных прав, которая происходила в Велекобритании 19-го века. В центре повествования история Мод Уотс — измученной жены и матери, которая оказывается в центре движения за права женщин. Сильная игра Кэрри Малиган, Хелены Бонэм-Картер и неподражаемой Мэрил Стрип делает экранизацию особенно впечатляющей.

«Коко до Шанель» (2009)

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Жанр: драма, биография, история

Страна: Франция, Бельгия

Режиссер: Анн Фонтен

Рейтинг КР: 7.4

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Биографический фильм о создательнице знаменитого модного дома, которая совершила революцию в женском гардеробе. В роли Коко неподражаемая Одри Тоту.

“Большие глаза” (2014)

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Жанр: драма, мелодрама, криминал, биография

Страна: США, Канада

Режиссер: Тим Бёртон

Рейтинг КР: 7.2

[/info_b] Америка 1950-х. В Сан-Франциско обретают популярность картины изображающие детей с огромными печальными глазами. Их создатель художник Уолтер Кин прославляется на весь мир, как внезапно его обвиняет в мошенничестве его собственная жена. Эта пронзительная история борьбы за свои права и выхода из абьюзивных отношений.

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