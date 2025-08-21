Белоруска заметила странные настенные часы «Луч» в канадском сериале

Опубликовано: 21.08.2025 19:26 , Обновлено: 21.08.2025

Белоруска обнаружила продукцию Минского часового завода в неожиданном месте — в канадском сериале «Быть Эрикой». Скриншот с узнаваемым логотипом она опубликовала в социальной сети Threads.

Зрительница под ником hanna.kubeka обратила внимание на настенные часы с надписью «Луч» в 4 эпизоде 3 сезона сериала. При этом часы выглядят довольно необычно. Циферблат и цифры на нём как будто нарисованы мелом, а сам логотип выполнен в рукописном стиле.

«И не мельком, это важный момент в серии. Теперь я ломаю голову, был ли кто-то из членов съёмочной команды из Беларуси или они чисто случайно оказались на съёмочной площадке в Канаде в 2010-м», — задалась вопросом автор находки.

Она также отметила в публикации официальный аккаунт завода, но комментария от предприятия пока не последовало.

Сериал «Быть Эрикой» — это канадская комедийная драма, которая выходила с 2009 по 2011 год. В центре сюжета — девушка Эрика, которая с помощью своего терапевта получает возможность возвращаться в прошлое и исправлять ошибки.

Беглый анализ съёмочной группы, включая создателей, режиссёров и продюсеров, не выявил деятелей с очевидными белорусскими корнями.

Учитывая нестандартный вид часов, скорее всего, в кадре оказался реквизит, сделанный специально для съёмок. Почему реквизиторы решили использовать именно бренд «Луч», пока остаётся загадкой.