Белорусам предложили бесплатно посмотреть «самый масштабный» российский сериал раньше россиян

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Опубликовано: 07.07.2025 19:14 , Обновлено: 07.07.2025

В Беларуси стартовал онлайн-показ фэнтези-сериала «Этерна» по мотивам популярного цикла романов Веры Камши. Первые эпизоды уже доступны белорусам на российском сервисе «Кинопоиск» (онлайн-кинотеатр от «Яндекса») бесплатно. Однако, как всегда, есть нюансы.

Для тех белорусов, у кого есть подписка, серии изначально бесплатны, а для тех, у кого её нет, сервис предложил специальное условие: 90 дней бесплатного просмотра . Затем за подписку придётся платить.

Впрочем, всего пообещали 6 серий — по одной в неделю. Так что бесплатного пробного периода вполне хватит, а потом от подписки можно отказаться.

Премьера сериала в Минске, кстати, прошла на неделю раньше, чем в Москве и других городах России. В «Кинопоиске» утверждают, что не менее 100 тысяч белорусов ещё до премьеры нажали кнопку «Буду смотреть» .

Любовь победит зло?

Судя по описанию в пресс-релизе создателей, действие многосерийного фильма в жанре фэнтези вполне стандартное: оно разворачивается в вымышленном мире Кэртианы , который, как водится в таких произведениях, стоит на грани Великого излома (предсказанный богами апокалипсис).

И, как всегда бывает, вместо объединения перед общей угрозой герои картины погружаются в междоусобицы. В борьбу за власть вступили:

нынешний король;

наследник низложенной династии;

религиозные фанатики;

маги.

Естественно, победить всех «плохих» обещают с помощью любви .

Съёмки «одного из самых крупных проектов СНГ»

Как заявил шоураннер и автор идеи, белорус Евгений Баранов , «Этерна» стала одним из самых масштабных проектов в истории стран СНГ. А съёмки проходили в разных локациях:

центральная площадь Бухары «сыграла» государство Агарис;

горы Дагестана превратились в холмистую Кагету.

Почему «Этерну» переснимали?

Первые анонсы проекта появились в сентябре 2020 года , а уже в октябре был выпущен тизер, снятый в Московской области. Однако из-за пандемии COVID-19 первоначальные планы пришлось скорректировать.

Основные съёмки пилотного эпизода ( «Этерна: Часть первая» ) стартовали в 2021 году на студии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Для этого было построено 15 масштабных декораций общей площадью около 2 500 кв. метров , на создание которых 120 человек работали 35 дней .

После выхода пилота в 2022 году и его сдержанного приёма проект был перезапущен. Некоторые критики отмечали, что в пилотной версии компьютерная графика (особенно панорамы Агариса) выглядела недостаточно убедительно. Также пилот критиковали за перегруженность сценария и неестественные диалоги .

Однако создатели сериала назвали другую причину перезапуска:

«Прежде чем запускать производство полного сезона, нам важно было убедиться, что история вызовет большой интерес у аудитории», — заявил продюсер проекта Михаил Китаев , объясняя решение о перезапуске.

Где и как снимали?

Точные цифры бюджета «Этерны» не раскрываются, но, по всей видимости, речь идёт о крупных суммах, о которых «Беларусьфильм» может только мечтать. Или нет?

Известно, что большинство костюмов (около 180 для массовки и 40 для главных героев ) создавались с нуля вручную. А для постановки экшен-сцен привлекалась казахстанская студия «Кун-до» , работавшая над «Майор Гром: Игра» и «Последний богатырь» (если вам это что-то говорит).

Изначально россияне хотели снимать сериал в Европе (Словения, Венгрия, Чехия), но из-за пандемии съёмки перенесли в Россию. А после 2022 года о таких планах можно было забыть и подавно. Почему создатели фильма, среди которых был белорус, не приехали для съёмок, скажем, в Несвиж или Гродно , остаётся неизвестным.

Зато авторы не поскупились на эффекты : хромакей использовался примерно в 30–40% сцен , особенно для масштабных локаций вроде города Агарис . Ту же магическую пирамиду гоганов полностью создали с помощью компьютерной графики.